Знаменитая певица из США Бритни Спирс зажигательно сплясала в черном откровенном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, исполнительница задорно спласала под зажигательную музыку, а в сообщении к видеоролику обратилась к своим многочисленным фанатам.

"Это было снято сегодня. Обратите внимание на мою задницу. Она стала меньше... Это называется конфетная диета", – заявила Бритни Спирс.

В комментариях фанаты подтвердили, что звезда действительно стала стройнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 10 Сен 2020 в 5:45 PDT

Politeka писала, что судебные тяжбы в семье знаменитой Бритни Спирс затихают и вспыхивают с новой силой. Мать Бритни Спирс – Линн Спирс, подала в суд, желая иметь доступ к многомиллионному состоянию дочери.

Линн Спирс, с которой у ее звездной дочери – Бритни Спирс, уже неоднократно возникали разногласия, доходящие до суда, в очередной раз требует закон вмешаться в дела семьи. Теперь мать певицы хочет получить доступ к многомиллионному состоянию дочери. Кроме того, женщина потребовала «объяснить детали» опекунства. Видимо, главная деталь этого опекунства – это возможность доступа к деньгам дочери.

65-летняя Линн Спирс подала прошение в окружной суд Лос-Анджелеса, поскольку она хочет иметь доступ ко всем счетам дочери, а также – к Фонду SJB Revocable Trust, в котором находится большинство активов Бритни.

38-летння американская певица Бритни Спирс показала, как проводит время на пляже. В новом ролике, которым певица поделилась в своем микроблоге, она занимается йогой на берегу океана. При этом на лице звезды защитная маска.

«Я скучаю по этому! Нет ничего подобного йоге на пляже... Только звук волн делает меня такой безмятежной! Вы должны попробовать это, если вы можете соблюсти безопасность. Сейчас все переполнены сильным беспокойством. Просто знайте, что мы вместе! Оставайтесь сильными, Бог с вами», - написала Бритни.

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