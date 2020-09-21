Звезда юмористических шоу производства «Квартал 95» Лера Товстолес поделилась ярким эмоциональным фото со своими поклонниками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором она и ее коллеги по «Женскому кварталу» стоят на сцене и очень эмоционально на что-то реагируют. Сама Лера выглядела самой эмоциональной. Она низко присела и сильно кричала прямо на сцене.

«О БОЖЕЕЕЕЕЕ. Это мы орем от счастья, потому что уже 26 го сентября выйдет новый! Свежий! Смешной и яркий выпуск лучшего женского шоу!», - написала Товстолес под постом, обозначив новый этап в своей жизни.

Стоит отметить, что поклонники Товстолес оставили массу приятных отзывов, отметив, что очень ждут премьеры.

«Даааа. Лучшее женское шоу!!!», «Ура! Наконец-то! Дождалась!», «Огонь», «Я очень рада этой новости!», «Ура», «Круто)) Ура)! Буду смотреть с удовольствием», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес показала, как ходила на свидание с коллегой по цеху Евгением Кошевым. В сети появилось фото, на котором блондинка сидела с Кошевым возле столика с бокалами вина. Сама Товстолес призвала зрителей смотреть по телевизору, «как Жека водил меня на свиданку».

Напомним, что игривая красотка из "Квартал 95" посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".

Как сообщала Politeka, Кравец едко разнесла звезд "Квартал 95" за кулисами, редкие кадры: "Кто не работает - тот...".

Также Politeka писала, что Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».