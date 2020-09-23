Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова совсем недавно объявили о своем разводе
Решетова заявила, что последний год в браке был нелегким для обоих, сообщает Politeka.net. Даже ребенок, Ратмир, не смог спасти отношения. При этом никаких претензий друг к другу у бывших супругов нет.
К слову, в сети ходят слухи, что в расставании виновата свекровь модели. Якобы Симона Юнусова была против отношений сына Решетовой.
В СМИ появилась информация, что после развода рэпер переехал в шикарный дом в ЖК "Снегири". Таким образом, артист теперь живет под боком певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Стоимость квартир в этом районе начинается от 45 миллионов рублей. Например, Ольга в 2019 году заплатила за 220 квадратных метров 120 миллионов рублей.
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Фото роскошных хором внезапно опубликовала на своей странице в Инстаграм Решетова, однако вскоре поспешила удалить снимок. В Телеграм-канале "Только никому" успели сделать скрин.
Пользователи сети стали обсуждать новость о расставании и новом фото. По предположениям некоторых, пара обманывает поклонников и на самом деле осталась вместе.
Ранее сообщалось, что буквально за час до Нового 2019 года Тимати опубликовал в своем Instagram видео, на котором внимательные поклонники смогли рассмотреть обручальное кольцо на руке Решетовой. После этого все стало известно.
Напомним, на днях Тимати устроил жаркую дискуссию о россиянах и украинцах на Донбассе.
Рэпер отреагировал на комментарий украинки в социальных сетях.
В своем ответе Тимати признал, что на Востоке Украины воюют российские солдаты. По его словам, оккупанты ни в чем не виноваты, ведь следуют приказам.
Напомним, с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.
Как сообщала Politeka, российский рэпер Тимати набросился на украинку из-за оккупантов на Донбассе: "Ни в чем не виноваты"
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