Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова совсем недавно объявили о своем разводе

Решетова заявила, что последний год в браке был нелегким для обоих, сообщает Politeka.net. Даже ребенок, Ратмир, не смог спасти отношения. При этом никаких претензий друг к другу у бывших супругов нет.

К слову, в сети ходят слухи, что в расставании виновата свекровь модели. Якобы Симона Юнусова была против отношений сына Решетовой.

В СМИ появилась информация, что после развода рэпер переехал в шикарный дом в ЖК "Снегири". Таким образом, артист теперь живет под боком певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Стоимость квартир в этом районе начинается от 45 миллионов рублей. Например, Ольга в 2019 году заплатила за 220 квадратных метров 120 миллионов рублей.

Фото роскошных хором внезапно опубликовала на своей странице в Инстаграм Решетова, однако вскоре поспешила удалить снимок. В Телеграм-канале "Только никому" успели сделать скрин.

Пользователи сети стали обсуждать новость о расставании и новом фото. По предположениям некоторых, пара обманывает поклонников и на самом деле осталась вместе.

Ранее сообщалось, что буквально за час до Нового 2019 года Тимати опубликовал в своем Instagram видео, на котором внимательные поклонники смогли рассмотреть обручальное кольцо на руке Решетовой. После этого все стало известно.

Напомним, на днях Тимати устроил жаркую дискуссию о россиянах и украинцах на Донбассе.

Рэпер отреагировал на комментарий украинки в социальных сетях.

В своем ответе Тимати признал, что на Востоке Украины воюют российские солдаты. По его словам, оккупанты ни в чем не виноваты, ведь следуют приказам.

Напомним, с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.

Как сообщала Politeka, российский рэпер Тимати набросился на украинку из-за оккупантов на Донбассе: "Ни в чем не виноваты"

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