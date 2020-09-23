Російський репер Тіматі (Тимур Юнусов) і модель Анастасія Решетова зовсім недавно оголосили про своє розлучення 

Решетова заявила, що останній рік у шлюбі був нелегким для обох, повідомляє Politeka.net. Навіть дитина, Ратмір, не змогла врятувати стосунки. При цьому ніяких претензій один до одного у колишнього подружжя немає. 

До слова, в мережі ходять чутки, що в розставанні винна свекруха моделі. Нібито Симона Юнусова була проти відносин сина Решетової. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що після розлучення репер переїхав в шикарний будинок у ЖК "Снігурі". Таким чином, артист тепер живе під боком співачки і телеведучої Ольги Бузової. 

Вартість квартир в цьому районі починається від 45 мільйонів рублів. Наприклад, Ольга у 2019 році заплатила за 220 квадратних метрів  120 мільйонів рублів. 

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Фото розкішних хором раптово опублікувала на своїй сторінці в Instagram Решетова, проте незабаром поспішила видалити знімок. У Телеграм-каналі "Тільки нікому" встигли зробити скрін.

Користувачі мережі стали обговорювати новину про розставання і нове фото. За припущеннями деяких, пара обманює шанувальників і насправді залишилася разом. 

Раніше повідомлялося, що буквально за годину до Нового 2019 року Тіматі опублікував у своєму Instagram відео, на якому уважні шанувальники змогли розглянути обручку на руці Решетової. Після цього все стало відомо. 

Нагадаємо, днями Тіматі влаштував палку дискусію про росіян і українців на Донбасі.

Репер відреагував на коментар українки в соціальних мережах.

У своїй відповіді Тіматі визнав, що на Сході України воюють російські солдати. За його словами, окупанти ні в чому не винні, адже слідують наказам.

Нагадавши, з Настею Івлєєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрохами", відео з погрозами Тіматі.

Як повідомляла Politeka, російський репер Тіматі накинувся на українку через окупантів на Донбасі: "Ні в чому не винні"

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