Російський репер Тіматі (Тимур Юнусов) і модель Анастасія Решетова зовсім недавно оголосили про своє розлучення

Решетова заявила, що останній рік у шлюбі був нелегким для обох, повідомляє Politeka.net. Навіть дитина, Ратмір, не змогла врятувати стосунки. При цьому ніяких претензій один до одного у колишнього подружжя немає.

До слова, в мережі ходять чутки, що в розставанні винна свекруха моделі. Нібито Симона Юнусова була проти відносин сина Решетової.

У ЗМІ з'явилася інформація, що після розлучення репер переїхав в шикарний будинок у ЖК "Снігурі". Таким чином, артист тепер живе під боком співачки і телеведучої Ольги Бузової.

Вартість квартир в цьому районі починається від 45 мільйонів рублів. Наприклад, Ольга у 2019 році заплатила за 220 квадратних метрів 120 мільйонів рублів.

Фото розкішних хором раптово опублікувала на своїй сторінці в Instagram Решетова, проте незабаром поспішила видалити знімок. У Телеграм-каналі "Тільки нікому" встигли зробити скрін.

Користувачі мережі стали обговорювати новину про розставання і нове фото. За припущеннями деяких, пара обманює шанувальників і насправді залишилася разом.

Раніше повідомлялося, що буквально за годину до Нового 2019 року Тіматі опублікував у своєму Instagram відео, на якому уважні шанувальники змогли розглянути обручку на руці Решетової. Після цього все стало відомо.

Нагадаємо, днями Тіматі влаштував палку дискусію про росіян і українців на Донбасі.

Репер відреагував на коментар українки в соціальних мережах.

У своїй відповіді Тіматі визнав, що на Сході України воюють російські солдати. За його словами, окупанти ні в чому не винні, адже слідують наказам.

Нагадавши, з Настею Івлєєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрохами", відео з погрозами Тіматі.

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