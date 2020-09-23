Російський репер Тіматі (Тимур Юнусов) і модель Анастасія Решетова зовсім недавно оголосили про своє розлучення
Решетова заявила, що останній рік у шлюбі був нелегким для обох, повідомляє Politeka.net. Навіть дитина, Ратмір, не змогла врятувати стосунки. При цьому ніяких претензій один до одного у колишнього подружжя немає.
До слова, в мережі ходять чутки, що в розставанні винна свекруха моделі. Нібито Симона Юнусова була проти відносин сина Решетової.
У ЗМІ з'явилася інформація, що після розлучення репер переїхав в шикарний будинок у ЖК "Снігурі". Таким чином, артист тепер живе під боком співачки і телеведучої Ольги Бузової.
Вартість квартир в цьому районі починається від 45 мільйонів рублів. Наприклад, Ольга у 2019 році заплатила за 220 квадратних метрів 120 мільйонів рублів.
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Фото розкішних хором раптово опублікувала на своїй сторінці в Instagram Решетова, проте незабаром поспішила видалити знімок. У Телеграм-каналі "Тільки нікому" встигли зробити скрін.
Користувачі мережі стали обговорювати новину про розставання і нове фото. За припущеннями деяких, пара обманює шанувальників і насправді залишилася разом.
Раніше повідомлялося, що буквально за годину до Нового 2019 року Тіматі опублікував у своєму Instagram відео, на якому уважні шанувальники змогли розглянути обручку на руці Решетової. Після цього все стало відомо.
Нагадаємо, днями Тіматі влаштував палку дискусію про росіян і українців на Донбасі.
Репер відреагував на коментар українки в соціальних мережах.
У своїй відповіді Тіматі визнав, що на Сході України воюють російські солдати. За його словами, окупанти ні в чому не винні, адже слідують наказам.
Нагадавши, з Настею Івлєєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрохами", відео з погрозами Тіматі.
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