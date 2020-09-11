Українська співачка Оля Полякова убила наповал знімком із зіпсованою фігурою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, але пізніше його видалила. Як пише "Бульвар Гордона", у зв'язку з різким "набором ваги", в коментарях Ользі запропонували відправитися в шоу "Зважені та щасливі".

Відзначимо, що фото Ольги, яка постала в розмірі plus size викликало справжній фурор в мережі. Шанувальники хвалили артистку за неймовірне почуття гумору. З якої причини співачка вирішила видалити фото, на даний момент невідомо. Але в мережі залишилося безліч яскравих коментів, які залишили зірці шанувальники.

"Оля навіть в тілі красуня", - написав фоловер oleksandr.cher.

"Значить, йдемо в шоу "Зважені i щасливі", - додала підписниця alexandra_nevmyvaka.

"Ага!!! Ми так і знали!!! А ми бідні скачемо вранці в групі і молоко не п'ємо", "нічна жриця!", "Просто клас настрій на цілий день", «це все від нестачі концертів», «Карантин зробив свою справу», "Люблю ваше почуття гумору", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова блиснула неймовірною фігуркою в бікіні. Красуня показала, якої фігури можна досягти за допомогою спорту. Співачка сфотографувала себе в дзеркало, блиснувши ідеальними формами.

Нагадаємо, що Полякова обурилася "несправедливим карантином" і отримала відповідь.

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