Популярна українська виконавиця Оля Полякова обрушилася з критикою на владу Білої Церкви

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала довге відеозвернення, в якому заявила про несправедливість. З'ясувалося, що Ольга повинна була виступати в Білій Церкві, але її концерт скасували, в результаті чого вона і організатор концерту втратили гроші, і не змогли виконати свою роботу.

При цьому, в Білій Церкві відбулися масові гуляння на честь Дня міста.

"Всім привіт, дорогі мої. Значить, мій концерт скасували абсолютно поза законом, тому що за всіма правилами МОЗ ми могли проводити концерт. З масками, з відстанню. Мер заборонив цей концерт і влаштував святковий мітинг з багатотисячним натовпом, де всі ходили без масок, близенько, поряд», - заявила Полякова.

Вона зазначила, що їй прислали програму свята, на якому було все: виступали діти, театр, тисячі людей зібралися на свято.

"Тобто мені не можна, а вам можна? Можновладцям можна все, а нам простим зіркам нічого? Це фу! Це просто відстій! І поки ви будете ці подвійні стандарти підтримувати, нам ніколи не стати передовою країною. Фу на вас!,- заявила Полякова.

Вона також опублікувала фото мітингу, залишивши до нього багатозначний підпис: "Фу! Ганьба вам!".

Нагадаємо, що Полякова обурилася "несправедливим карантином" і отримала відповідь.

Як повідомляла Politeka, рекордно розповнілій Поляковій радять відправитися на "Зважені та щасливі":"Карантин зробив свою справу".

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