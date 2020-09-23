Стало известно, какие пенсии полагаются украинцам после нововведений

Как стало известно Politeka.net, правительство утвердило дату ежегодной индексации: 1 марта. В бюджет на следующий год правительство заложило на повышение пенсий 18 миллиардов гривен. Изменения коснутся как людей, уже получающих пенсию, так и тех, кто только будет на нее выходить.

В рамках пенсионной реформы, начатой в 2017 году, размер всех будущих выплат уменьшили: раньше за каждый год стажа засчитывали 1,35% расчетного заработка, а теперь лишь 1%. Полный стаж - 35 лет. Учитывая эти данные уже можно подсчитать примерный размер пенсий в следующем году.

Согласно формуле, нужно соотношение зарплаты пенсонера к средней умножить на его стаж, коэфициэент стажа (1%) и cреднюю зарплату за последние три года (около 10 тысяч гривен). Со средней зарплатой в 11 тысяч гривен можно рассчитывать на пенсию примерно в 3,5 тысячи гривен.

Стоит учитывать, что многие украинцы платят налоги только с минимальной официальной зарплаты. Из-за этого коэфициент стажа будет меньше 1% и пенсионер сможет получить только минимум - 1712 гривен. Сумма будет больше при наличии полного стажа.

Чтобы получить самую большую пенсию из возможных, гражданам нужно получить полные 35 лет стажа, а для этого требуется официальное трудоустройство, хотя бы по трудовому договору. Кроме того, размер пенсии зависит от "белой" зарплаты - чем выше, тем лучше. Все эти показатели учитываются в формуле при назначении и пересчете пенсий.

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