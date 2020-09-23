33-летняя украинская певица Настя Каменских обескуражила откровенной фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала топлес, в одних красных стрингах.

Фигуристая брюнетка позировала на открытой мансарде, подставив солнечным лучам свои пышные прелести. Настя покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах: спереди звезда прикрывала бюст руками.

"Я верю в то, что все в мире - это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим 😌 Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем ✨ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️", - поделилась певица своими философскими мыслями.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: одни восторгались смелостью Насти и ее роскошной фигурой, другие посочувствовали ее мужу, рэперу Потапу.

"Бабушка🤘🔥уже"; "Настя, ну это же божественно шикарно!!! 👌"; "Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст-то не прикрыт)"; "Потап, где ремень?"; "Муж где?? позволяет..."; "Давай уже без трусиков, Настя, вообще круто будет"; "Настя, но возраст, не девочка, а тетя, не прилично такое на весь мир"; " Глядя на твою попу вот это Энергия просыпается 😊"; "Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота💐"; " Да чего уж? трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!", - реакция в комментариях поражает.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

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