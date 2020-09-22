Экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" откровенно рассказала об отношенях с Константином Меладзе

Как пишет Politeka.net, во время четвертого эфира популярной программы ведущая Маша Ефросинина задала певице каверзный вопрос на балконе. Она поинтересовалась, был ли у Надежды Мейхер роман или страстные чувства с продюсером "ВИА Гры".

"Конечно, не было. У кого у кого, а у меня точно ничего не было", – заявила бывшая участница группы.

Мейхер решила снова выйти на паркет шоу "Танці з зірками" после 14-летнего перерыва. По словам исполнительницы, за это время она практически не изменилась и сохранила форму, что и доказала во время эфиров. В последний раз Надежда вместе с партнером Кириллом Фасюком показали феерическое танго. Танец пары получился настолько эффектным, что члены жюри оценили его в максимальные 40 баллов.

Певица выбрала для выступления очень яркий образ, который покорил зрителей своей нежностью: тонкое платье, расшитое камнями и блестками. Ее партнер Кирилл станцевал в элегантном сером костюме, который позволил ему двигаться свободно и покорить всех красивыми движениями. Надежда Мейхер в соцсетях поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку и вдохновение.

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