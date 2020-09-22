Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева, которая прославилась главной ролью в сериале "Счастливы вместе", покорила видом в бассейне

Как передает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" знойное фото, на котором предстала в купальнике-боди ярко-красного цвета. В таком наряде 40-летняя красотка попозировала на ступеньках, продемонстрировав все свои соблазнительные изгибы и формы.

Судя по сухим волосам, Наталья Бочкарева еще не успела искупаться, однако ножки уже намочила. В описании актриса поделилась своими впечатлениями от водных процедур после строгого карантина:

"Друзья, хочу похвастаться личной маленькой радостью! Наконец-то я вернулась в свой любимый фитнес-клуб!🤩✊🏼 Аааах....эта жажда погонять на дорожке, и не в четырёх стенах квартиры на карантине, а там, где стимулирует работать над своим телом абсолютно все, что тебя окружает💪🏼 Сегодня я не таскаю железо, не приседаю и даже не качаю пресс... сегодня я просто наслаждаюсь водными процедурами в любимом бассейне".

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев по поводу внешности звезды популярного сериала:

"Вы шикарно выглядите! Всегда восхищалась Вашей красотой 👍👍👍💣🔥"; "Знойная женщина , мечта поэта 👍🏻💪🏻"; "Шикарная кошечка"; "Наталья вы прям спасательница Малибу. Неоригинально, конечно. Потрясающий купальник и Вы в нем тоже. Удачи вам во всем"; "Какая у вас фигура бомбическая🔥🔥🔥"; "Наталья вы прекрасны, побольше бы таких фоточек, порадуйте мужскую аудиторию😍"; "Фигура - мегазачёт 😍👍"; "Вообще, хороша во всех смыслах сразу, как актриса, как женщина, ещё в "Счастливы вместе", понравилась сразу😘".

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