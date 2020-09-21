Оба объявили о важной дате

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилия, показала, как развлекается с супругом

Жена известного хореографа опубликовала несколько фото, на которых она вместе с супругом, сообщает Politeka.net.

Влад Яма надел белую рубашку и брюки, а его красивая жена "воздушное" платье, которое держалось на груди.

Супруги фотографировались на пляже, танцуя и просто позируя в воде. Пара обнималась, улыбалась и прикасалась друг к другу.

Семейные снимки были очень яркими, эмоциональными и светлыми.

"«Джайвуем» и «Румбуем»уже 6 лет.😅💃🏻🕺21.09.14.🥂💍 Настоящий Джайв впереди. Люблю. Ценю. Благодарю 🙏", - написала Лилия в посте.

За шесть минут пост собрал почти 300 лайков и немного комментариев.

"LOVE🤗", - написал любящий супруг.

"Вы очень красивая пара", "Какие фотографии шикарные ваша пара очень красивая😍😍😍", - написали пользователи сети.

Влад Яма также сделал запись в своем Инстаграм, по этому же праздничному поводу:

"Надеюсь, на «чугунную свадьбу» можно и без материальных подарков😁



Официальному Счастью сегодня 6 лет!".

"Поздравляю", "Какая пара! Милые, красивые, счастливые! Приятно смотреть на ваши фото", - написали одни из подписчиц.

Напомним, Лилия Яма позировала в черном топе с пикантной сеточкой и мини-шортах.

Наряд идеально подчеркнул формы звезды, а также оголил стройные длинные ножки.

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру с самых выгодных ракурсов.

Ранее сообщалось, что Лилия Яма сидела на травке, запрокинув голову назад. Образ она дополнила белой блузкой, которая немного задралась. Волосы звезда решила собрать в хвост, а глаза прикрыла очками.

Напомним, Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем

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