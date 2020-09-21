Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилия, показала, как развлекается с супругом 

Жена известного хореографа опубликовала несколько фото, на которых она вместе с супругом, сообщает Politeka.net

Влад Яма надел белую рубашку и брюки, а его красивая жена "воздушное" платье, которое держалось на груди. 

Супруги фотографировались на пляже, танцуя и просто позируя в воде. Пара обнималась, улыбалась и прикасалась друг к другу. 

Семейные снимки были очень яркими, эмоциональными и светлыми. 

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"«Джайвуем» и «Румбуем»уже 6 лет.😅💃🏻🕺21.09.14.🥂💍 Настоящий Джайв впереди. Люблю. Ценю. Благодарю 🙏", - написала Лилия в посте. 

За шесть минут пост собрал почти 300 лайков и немного комментариев. 

"LOVE🤗", - написал любящий супруг. 

"Вы очень красивая пара", "Какие фотографии шикарные ваша пара очень красивая😍😍😍", - написали пользователи сети. 

Влад Яма также сделал запись в своем Инстаграм, по этому же праздничному поводу:

"Надеюсь, на «чугунную свадьбу» можно и без материальных подарков😁

Официальному Счастью сегодня 6 лет!". 

"Поздравляю", "Какая пара! Милые, красивые, счастливые! Приятно смотреть на ваши фото", - написали одни из подписчиц. 

Напомним, Лилия Яма позировала в черном топе с пикантной сеточкой и мини-шортах. 

Наряд идеально подчеркнул формы звезды, а также оголил стройные длинные ножки. 

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру с самых выгодных ракурсов.

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«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁 Но если зайти немного вглубь, появляется ощущение, что ты на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.☃️❄️Только тепло. Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое. А цвет такой появляется из-за особенной красной водоросли - «Дуналиеллы». В ней содержится большое количество бета-каротина. Озеро является главной достопримечательностью Арабатской стрелки. В ХІХ веке оно было центром соледобычи. Сейчас там стараются развивать зелёный туризм. Прямо у берега можно набрать себе целебную грязь(ил), которую можно использовать в лечебных и косметологических целях. Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, чёрную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔 ⠀ Гениальный, как он сам просил себя назвать, фотограф - @vladyama_official .🤣

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Ранее сообщалось, что Лилия Яма сидела на травке, запрокинув голову назад. Образ она дополнила белой блузкой, которая немного задралась. Волосы звезда решила собрать в хвост, а глаза прикрыла очками. 

Напомним, Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем

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