Вже тривалий час в мережі обговорюється новий роман актора Бреда Пітта і моделі Ніколь Потуральські

Різниця у віці майже в 30 років, здається, не бентежить пару і вона відмінно проводить час, передає Politeka.net. Так, нещодавно стало відомо, що Бред і Ніколь вирушили разом у французький маєток, де раніше актор одружився на Джолі.

У ЗМІ стали пліткувати, мовляв, Енджі оскаженіла, дізнавшись кого колишній чоловік привів в особняк. Модель вирішила не мовчати і у своєму пості в Instagram написала, що думає про ненависть.

"Щасливі люди не ненавидять 🧡 🧡 🧡", - написала Ніколь.

Майже за добу пост зібрав десь 14 тисяч лайків і багато коментарів. Зокрема один з користувачів мережі написав наступне:

"Якщо так, то чому ти й Бред ненавидите Анджеліну? Практикуй те, що ти проповідуєш, дівчинко".

У відповідь же Потуральскі написала, що вона нікого не ненавидить, тим самим сказавши, що не відчуває до неї, до Джолі, такого почуття.

Варто відзначити, що джерела різних зарубіжних видань стверджують - Джолі дуже незадоволена поведінкою Пітта, який без сорому демонструє своє життя. Однак не хвилюється з цього приводу і живе так, як вважає за потрібне.

Нагадаємо, Бреду Пітту майже дев'ять місяців віртуозно вдавалося приховувати стосунки з 27-річною моделлю.

Зараз актор вирішив зробити зі своєї коханки нову зірку Голлівуду і вже підшукує їй ролі в кіно. Від Ніколь потрібно тільки завзятість у розвитку акторських навичок.

Нагадаємо також, що Ніколь Потуральські сиділа на зеленій галявині у вільній позі, спираючись колінами об землю.

На обличчі Ніколь - широка щаслива посмішка, що наводить на думку про те, що з особистим життям у дівчини все в порядку.

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