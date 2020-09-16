Вже тривалий час в мережі обговорюється новий роман актора Бреда Пітта і моделі Ніколь Потуральські
Різниця у віці майже в 30 років, здається, не бентежить пару і вона відмінно проводить час, передає Politeka.net. Так, нещодавно стало відомо, що Бред і Ніколь вирушили разом у французький маєток, де раніше актор одружився на Джолі.
У ЗМІ стали пліткувати, мовляв, Енджі оскаженіла, дізнавшись кого колишній чоловік привів в особняк. Модель вирішила не мовчати і у своєму пості в Instagram написала, що думає про ненависть.
"Щасливі люди не ненавидять 🧡 🧡 🧡", - написала Ніколь.
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Майже за добу пост зібрав десь 14 тисяч лайків і багато коментарів. Зокрема один з користувачів мережі написав наступне:
"Якщо так, то чому ти й Бред ненавидите Анджеліну? Практикуй те, що ти проповідуєш, дівчинко".
У відповідь же Потуральскі написала, що вона нікого не ненавидить, тим самим сказавши, що не відчуває до неї, до Джолі, такого почуття.
Варто відзначити, що джерела різних зарубіжних видань стверджують - Джолі дуже незадоволена поведінкою Пітта, який без сорому демонструє своє життя. Однак не хвилюється з цього приводу і живе так, як вважає за потрібне.
Нагадаємо, Бреду Пітту майже дев'ять місяців віртуозно вдавалося приховувати стосунки з 27-річною моделлю.
Зараз актор вирішив зробити зі своєї коханки нову зірку Голлівуду і вже підшукує їй ролі в кіно. Від Ніколь потрібно тільки завзятість у розвитку акторських навичок.
Нагадаємо також, що Ніколь Потуральські сиділа на зеленій галявині у вільній позі, спираючись колінами об землю.
На обличчі Ніколь - широка щаслива посмішка, що наводить на думку про те, що з особистим життям у дівчини все в порядку.
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