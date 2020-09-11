Бред Пітт і Анджеліна Джолі всіма силами намагаються залагодити всі конфлікти

Про це пише видання Пліткар.

Як стверджують обізнані інсайдери, зірки Голлівуду навіть відвідують сімейну терапію, але врятувати стосунки, ймовірно, вже не вийде.

Більш того, короткому перемир'ю між Бредом і Анджеліною знову прийшов кінець.

"Напруженість між Бредом і Анджеліною посилилася, сімейна терапія більше не проводиться", - пояснює Інсайдер.



Зірки Голлівуду, незважаючи на минуле перемир'я, знову розходяться в думках щодо того, скільки часу кожен з них проводить з 16-річним Паксом, 15-річною Захарою, 14-річною Шайло і 12-річними близнюками Ноксом і Вів'єн.

19-річний Меддокс може сам формувати свій розклад, і, як стверджують джерела, він більше не хоче бачити Бреда Пітта.

Однак, діти - не єдина причина, чому Бред Пітт і Анджеліна Джолі знову почали конфліктувати. Всьому виною молода модель Ніколь Потуральскі, з якою закрутив роман Бред. За інформацією ЗМІ, Анджеліна була в сказі, коли дізналася, що 56-річний актор покликав свою нову пасію в їх з Анджеліною французький особняк.

Варто відзначити, що Ніколь Потуральскі, якій приписують роман із зоряною Голлівуду, одружена з 68-річним ресторатором Роландом Мері.

З Піттом модель знайома приблизно рік. Обидва вперше зустрілися на вечірці після прем'єри його фільму "Одного разу в... Голлівуді" в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.

Але Пітта не хвилює, що думає про нього колишня. Тим більше артист знав, яку реакцію його стосунки з моделлю викличуть у колишньої дружини. За словами артиста, він вже був готовий до гніву і обурення екс-коханої.

Бред дуже засмучений, адже Анджеліна багато років виступала проти нього в суді, намагаючись тримати його подалі від дітей. Зараз боротьба за опіку триває.

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