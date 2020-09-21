Жена известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, рассказала о своей студенческой мечте
Красотка часто радует своих подписчиков новыми фотографиями, пишет Politeka.net. Так, несколько часов назад Анжелика поделилась снимками, сделанными на природе.
Жена шоумена позировала в простом наряде, который все же подчеркнул ее формы. Ревва надела свитер с длинными рукавами и светлые джинсы. Сверху она накинула черный плащ.
Волосы Анжелики взлохматились из-за ветра, она улыбалась и смотрела в камеру.
В посте жена "Пирожкова" рассказала, что общалась с однокурсницей, вспоминая былые времена.
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"Звонила сегодня моя однокурсница, мы долго хохотали, вспоминая сосиски в столовке универа и компот из сухофруктов", - отметила Анжелика.
Также подруга напомнила жене Александра о ее студенческой фантазии, мол Анжелика собиралась бросить учебы и пойти на сцену.
"А потом смеялась и говорила, уж лучше муж пусть певцом известным будет, а я ему дочку рожу, в сто раз красивее меня и назову чудесным именем... ” Воспоминаний всякой дурости вагон и маленькая тележка.. 😂💃🏻 а муж то поет и дочка Алиса имеется, в сто раз красивее меня.. 😂🙈 а ваши аффирмации юности случились в вашей нынешней жизни.. может частично?", - написала звезда.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Да у вас все дочки красивые😊", "Мои полностью случились, теперь думаю, что с этим делать😂😂", "Класс!!! И не только Алиса! Ещё и Амели какая красотуля!!!", "Счастья вам ,наша Богиня ❤️", "Красотка", - написали пользователи сети.
Напомним, Артур Пирожков засветил красавицу-жену в нежном пеньюаре, жаркое фото: "Развратница".
Как сообщала Politeka, горячая жена Артура Пирожкова в мини-бикини показала, чем покорила звездного мужа: дикий ангел.
Также Politeka писала, что дерзкий Артур Пирожков с женой устроили пикантную фотосессию прямо на полу: "энергетика огонь".