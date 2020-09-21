Тарифы на тепло все больше волнуют украинцев с наступлением первых холодов

Эксперты, в свою очередь отмечают, что такие волнения не беспочвенны.

По их словам, большинство украинских домов, несмотря на официальный отчет властей, полностью к отопительному сезону не готово. Такая ситуация может сказаться, в частности и на платежках за тепло.

Сейчас в Украине в разных городах и даже районах действуют разные тарифы на тепло. По-разному могут платить даже два похожих соседних дома, которые имеют одного поставщика.

Но, что самое неприятное, из-за неутепленных стен, дырявых окон и щелей в дверях львиной доли семей придется платить за отопление в два раза больше.

Чтобы узнать, придется ли вам переплачивать, достаточно всего лишь вспомнить, например, платежку за февраль прошлого года. Если квадрат обходился дороже, чем в 15 грн, вы платите за обогрев улицы, а не своей квартиры, пишет "Обозреватель".

Чтобы испраить ситуацию, прежде всего нужно создать ОСМД. Тогда можно собрать средства на утепление, получить грант или помощь от местной власти.

Максимально снизить суммы в платежках поможет модернизация системы отопления. Для это нужно автоматизировать индивидуальный теплопункт, который будет гибко реагировать на изменение температуры на улице и регулировать подачу теплоносителя в здание, выполнить балансировку стояков, при возможности снабдить радиаторные батареи регуляторами тепла, в идеале – тоже с автоматическим регулированием.

Перед каждым отопительным сезоном важно удостовериться в его готовности к подаче тепла и в целом к зимним холодам.

Для этого комиссия, состоящая из представителей теплоснабжающей организации, обслуживающей дом организации (УК, ОСМД, ЖСК) и жильцов дома оформляет акт готовности здания к осенне-зимнему отопительному сезону.

В документе прописываются следующие моменты: состояние инженерных коммуникаций в подвале, наличие и состояние теплосчетчика, целостность ограждений и покрытия крыши, состояние стен, состояние подъезда целостность стекол в подъезде, должна быть выполнена промывка системы отопления, состояние вентиляционных каналов и воздуховодов, состояние канализационных стоков и водосточных труб.

Стоит также отметить, что пока правительство говорит о снижении тарифов в этом году, эксперты предупрреждают, что на самом деле все может произойти совсем наоборот.

Так, в Министерстве развития общин и территорий подсчитали, что оптимальная цена газа, которую следует закладывать в тариф, составляет 4,048 тыс. грн.

"Поэтому мы можем констатировать, что на следующий отопительный сезон 2020–2021 года тарифы для потребителей будут снижены", — сказала в ходе недавней встречи с представителями местных властей замглавы Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Здесь стоит отметить, что сценарий снижения тарифов идет вразрез с опубликованным в середине прошлого месяца правительственным "Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2021–2023 годы". Там, в частности, наоборот, указывают, что начиная с 2021 года стоимость импортного газа будет расти ежегодно в среднем на 19,6%, — до 214 долларов в 2023 году. Что автоматически потянет за собой все тарифы.

В свою очередь, представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан прогнозирует, что тарифы будут расти каждый месяц. Так, в декабре-феврале, газ может вырасти в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр.

Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр", - говорит эксперт.

Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

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