Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила підтягнутим тілом в останній фотосесії

Здоровий спосіб життя Дженніфер веде досить давно. Вона слідує йому вже дуже багато років, завдяки чому її тіло виглядає струнким і ідеальним для свого віку. 51-річна зірка не п'є алкоголь, не курить і давно відмовилася від вживання кофеїну.

Причому харчування Лопес дуже збалансовано, щоб не сидіти на дієтах. Вона ніколи не змішує продукти і не додає ніякі соуси і приправи в їжу. Основу раціону складають: риба, курка, свинина, бурий рис, а також зелені овочі на пару.

Кожен день Дженніфер займається спортом хоча б годину, при цьому її фітнес-раціон складається з регулярних кардіо. І схоже все дійсно працює. На новому фото зірка змогла розбурхати не тільки фанатів, але і колег. У міні-бікіні Дженніфер виглядала приголомшливо, а її шкіра вразила багатьох жінок, адже Лопес виглядає молодше свого віку років на двадцять.

"Ідеальна жінка😍»," Ой, це взагалі можливо 51 ??", "Просто розрив", "Королева😍 😍«," вау🔥", «боже, що за тіло, добре Добре, я збираюся почати тренуватися завтра😭 😭 😭 😭"," як ще? Неймовірно", " 🔥 🔥 🔥 пум😎 👊", " Супер Зірка !! 🌟🌟🌟., ""Їй просто вічно 18😍 🔥 🔥 🔥 🔥», «назавжди зірка», «вона нереальна спокусниця», «такий вигляд гарний».

Раніше також ми писали, що популярна актриса і співачка знялася цього разу в неймовірно ефектній рекламі для колекції модного взуття від DSW. 51-річна зірка також показала на своїй сторінці перші два жарких фото, відзнятих для реклами.

Відзначимо, колекцію взуття зірка розробляла особисто. На фан-сторінці зірки з'явився ролик зі зйомок, в якому артистка показала себе лише в Білій тоненькій блузі без ліфчика і тонкій нижній білизні в тон. Акцент фотограф зробив на засмаглі і стрункі ніжки Дженніфер в півчобітках зі зміїним принтом.

Автором фотосесії став фотограф Грег Свейлс, який також у себе на сторінці опублікував рекламне фото, процитувавши слова з пісні Лопес If You Had My Love в підписі.

