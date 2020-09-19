Популярная певица Настя Каменских предстала в ярком образе для своего нового альбома "Eclectica"

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала пикантное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Исполнительница запечатлена в экзотически обставленной комнате с голыми серыми стенами и "пушистой" колонной посредине. Сама Настя Каменских нарядилась в длинное платье бурого цвета, которое заметно выделяется на фоне интерьера.

Она сфотографировалась спиной, полуобернувшись к камере. Платье сползло по одному плечу, обнажив черно-серый бюстгальтер, с такого ракурса хорошо видна волнующая грудь певицы - "стиль собачки" отдыхает. Настя Каменских слегка подтянула вверх подол платья, придав кадру еще большей пикантности. Образ довершила пышная прическа с кудряшками, торчащими во все стороны.

Многим пользователям социальной сети понравился новый альбом и знойный вид Каменских, о чем они написали в комментариях:

"Какие же красивые фото! Настя,спасибо за все! Вы стали моим мотиватором!)Успехов и Грэмми!)))"; "Какая Вы красотка 👍"; "Супер 😊👍 Мне очень нравится 😊"; "Когда же попа будет 😂"; "Офигеть бомбезно👍"; "Это очень крутой альбом, браво".

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

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