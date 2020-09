Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес перевершила молодих моделей у новій фотосесії

Як стало нещодавно відомо, популярна актриса і співачка знялася цього разу в неймовірно ефектній рекламі для колекції модного взуття від DSW. 51-річна зірка також показала на своїй сторінці перші два жарких фото, відзнятих для реклами.

Відзначимо, колекцію взуття зірка розробляла особисто. На фан-сторінці зірки з'явився ролик зі зйомок, в якому артистка показала себе лише в Білій тоненькій блузі без ліфчика і тонкій нижній білизні в тон. Акцент фотограф зробив на засмаглі і стрункі ніжки Дженніфер в півчобітках зі зміїним принтом.

Автором фотосесії став фотограф Грег Свейлс, який також у себе на сторінці опублікував рекламне фото, процитувавши слова з пісні Лопес If You Had My Love в підписі.

Фанати були більш ніж красномовні під новими постами:

"Люблю тебе, моя гаряча королева«," ти абсолютна красуня @jlo і справжня мрія творити з 🥰 » « " така красива, ти взагалі людина? 😍 🔥 ✨ ", "Це тіло у віці 50 + років🔥" » " коли виросту, я хочу бути як ви», «О, моя Лопес !! Мамо, ти така чудова😩 🔥», «найкраще🔥», «Красива жінка», «знак творіння Бога ❤️💝», «досконалість😩 🔥», «ця жінка не старіє ❤️❤️❤️».

Ми раніше писали, що Дженніфер Лопес вважається однією з найефектніших актрис і співачок, адже в свої 50 років може перевершити тридцятирічних і навіть молоденьких красунь. Лопес вражає виглядом і цей раз не став винятком. Наряд з сіточки і з чорною білизною і таким же ліфом підкреслив підтягнуте і ефектне тіло знаменитості.

Варто відзначити, що відчайдушно молодитися Лопес не доводиться. Зірка не відмовляє собі в радощах життя, іноді дозволяє собі їсти солодощі, а в голодування Джей Ло не вірить, замість цього вибирає їжу, яка максимально наповнює її енергією.

Залишатися підтягнутою їй допомагає справжня одержимість спортом, що видно на представленому кадрі. Шкіра зірки дуже доглянута, пружна і не має вад. Лопес не перестає займатися навіть у власний день народження.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопез потрясла своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопез засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі