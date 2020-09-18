54-летняя украинская актриса Ольга Сумская заинтересовала своей новой внешностью и объявлением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в необычном образе. Перевоплощение Ольги связано с участием в новом сериале "Сага" - где рассказывается история жизни одной обычной семьи Козак – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу.

"С 5 октября премьера сериала «Сага» # сага 🎬 в 21.00 на @kanalukraina", - говорится в подписи.

Ради роли Сумская избавилась от длинных белых локонов: теперь знаменитость с короткой вьющейся прической. Ольга показала себя в длинных платьях по стилю похожих на 50-60-е года прошлого столетия.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Обязателно буду смотреть, я уверен это будет шикарный сериал потому что в нем вы ❤️"

"Чекаємо! 🙋‍♀️😊"

"Оля вы богиня÷❤️❤️❤️"

"Очень красивая женщина!!!💖"

"Оля, Вы неперевершена красуня😘"

Ранее мы сообщали, Сумская меняет имидж не только для ролей, но и необычных фотосессий. Так, недавно актриса снялась для обложки журнала для визажистов. Звезда позировала с белыми волосами, идеальной белоснежной кожей и ярким макияжем. Образ дополнила шляпка.

«Как я обожаю менять имидж в творческих проектах, а вот в жизни не очень..Одна из лучших фотосессий для журнала «Макияж», - подписала фото Ольга.

«Образ, бомба. Визажист постарался, сразу даже не узнала вас», «Ну, бомба!», «Красиво. Но сначала я подумала, что это Лайма», «Вы такая красотка...я Вами восхищаюсь.... Сразу видно, когда у женщины все ОК!», «Вообще другая)», - отреагировали поклонники.

Напомним, что помолодевшая Сумская поразила кадрами с отдыха: «Само совершенство!».

Как сообщала Politeka, Сумская собралась на улицу в шелковой пижаме, ошеломив внешним видом: "Генетика - это сила!".

Также Politeka писала, что Сумская объяснила, кто не дает Украине быть успешной: "Приходят, чтобы обогащаться".