Звезда популярного сериала «Сваты» от Студии «Квартал 95» Татьяна Кравченко покорила милым образом и поделилась своими размышлениями о жизни

Как сообщает Politeka.net, фото артистки появилось на ее фан-странице в Инстаграм.

На снимке исполнительница роли Валюхи в «Сватах» позирует в нежной бело-розовой блузке. Ее образ дополняет легкий, едва заметный макияж, а также элегантный набор украшений из сережек и колье. Волосы актрисы уложены в высокую прическу.

«Жизнь я рассматриваю как путешествие в лодке по извилистой реке с невероятно красивыми берегами. И если даже весь хор Пятницкого будет мне кричать, что впереди обрыв или водопад, я все равно буду получать удовольствие от того, какое солнце на небесах», - приводят поклонники знаменитости ее цитату.

Фанаты Кравченко тут же принялись комментировать пост. Некоторые отмечают, что в ее словамх заметен "донбасский характер", ведь актриса родом именно оттуда.

«Молодец Татьяна, истинно Донбасский характер. Талантливая, очаровательная, обаятельная, обожаемая актриса», «душевная потрясающая актриса», «Как красиво сказано», «Актриса-позитив. Добрые глаза, очаровательная улыбка», «Золотые слова! Согласна с вами!», «Какая вы невероятная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на фан-странице Кравченко в Instagram появилось неожиданное фото: поклонники решили кардинально изменить имидж Татьяны и омолодить ее.

Так, на отфотошопленном снимке Кравченко предстала в образе жгучей брюнетки с челкой, гладкой кожей, длинными ресницами и пухлыми губами. Узнать актрису можно только по ее выразительному взгляду.

Напомним, Валюха из "Сватов" поразила преображением, актрису сразу не узнать.

Как сообщала Politeka, разъяренная Валюха из «Сватов» покорила украинцев своими коронными фразами: «наизусть знаю и все равно...».

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" покорила неожиданным образом в очках и с модной стрижкой.