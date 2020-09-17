Артур Пирожков в образе знойной дамы похвастался совместным фото с Дмитрием Нагиевым

Александр Ревва, более известный под своим шутливым псевдонимом, поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Снимок был сделан на съемках нового фильма с участием Реввы и Нагиева, поэтому оба артиста позируют в своих образах. Так, Ревва для съемок перевоплотился в роковую женщину с пышной грудью и эффектной прической по плечи. На нем красное платье с глубоким декольте, кокетливо повязанный на шее голубой платок и крупные очки. Завершает образ искусительницы темно-красная помада.

Нагиеву же явно предстоит сыграть брутального мачо. Он позирует в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами и кожаном жакете.

«Друзья, как вы думаете - кто мы по профессии и как нас зовут?», - поинтересовался Ревва у своих поклонников.

«Деревенский сутенер и его мама учитель биологии», «Сутенер Махмуд Иванович и его зазноба Октябрина Рудольфовна», «Владелец стриптиз-клуба Семён Олегович Кисочкин и его администратор Надежда Марковна Наплевайко», «Аферисты», «Сашка! Что за безвкусица ты же модница», «Лысая башка, и Дай Пирожка», «Вы замечательные актеры», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ревва показала архивное фото. На фотографии, размещенной исполнителем, обнаженный по пояс Александр стоит на берегу моря. Обращает на себя внимание загар и мощные мышцы будущей звезды. На лице у Реввы - сияющая улыбка.

"- Сашка!!! Ты чи подрос? - Сам ты чиподрос!! Как думаете, сколько мне здесь лет?", – подписал Артер фотографию.

Напомним, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".

Как сообщала Politeka, дочка Артура Пирожкова восхитила абсолютным слухом, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что бесподобный Артур Пирожков мастерски перевоплотился в женщину, кадры облетели сеть.