Популярная американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников, засветив роскошную фигуру в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброе Утро! У тебя кудрявые волосы?? Потому что мой цвет от волнистого до супер кудрявого, когда влажно. Так что на следующей неделе, примерно на месяц это все, что ты увидишь , потому что мы едем на Мальдивы!!! Я так взволнована. Мы были приглашены советом по туризму и моим агентством. Посетим кучу разных отелей, и я очень хочу 🤗 красивые фотографии и истории скоро будут!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует с волнистыми волосами и тесном топе, засветив на камеру упругие «бугры». Дополнить образ красотка решила при помощи практически невидимого макияжа.

«Очень мило выглядишь», «вау, какие губы. Просто класс», «у тебя классные волосы, не обращай внимания ни на кого», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери показала много лишнего в новом леопардовом бикини.

Спортсменке нравится внимание, поэтому она старается привлекать фанатов к себе самым излюбленным способом – стильными фото. Фитнес-модель имеет собственный бренд спортивной одежды, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких фото, сделанных на тренировках.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье