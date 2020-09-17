Американская фитнес-модель Ана Чери показала много лишнего в новом леопардовом бикини

Спортсменке нравится внимание, поэтому она старается привлекать фанатов к себе самым излюбленным способом – стильными фото. Фитнес-модель имеет собственный бренд спортивной одежды, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких фото, сделанных на тренировках.

Также 32-летняя модель не стесняется своего тела, потому публикует в профиле еще и снимки с пляжа. Модные бикини, которые Ана примеряла в этом году, были особенно пикантными, а одно из них оказалось самым обсуждаемым. Так, купальник с завязками, оголяющий грудь знаменитости и подчеркнувший бедра, немало удивил поклонников.

Вот что они ответили на преображение знаменитости:

«Так жарко, дорогая», «Соблазнению пределов нет», «До чего же хороша❤️», «Словно мороженка😘🍦», «Люблю леопарда❤️❤️❤️», «Хорошая фотка, соблазнение без границ», «Нужно больше таких фото🥰😍😘,» «Оглушающий образ», «Это лицо необчное, хотя и эта улыбка всегда скрашивает мой день, милашка», «Bonitak rica🔥💘👅», «Вот Это Да! Такое красивое зрелище‼ 💋💋💋,» «Уфф выглядит дико 👅».

Ранее Ана выложила в сториз довольно смелое фото в трусиках и подвязанной футболочке. Модель приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Модель слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась. Все-таки Ана такая шалунья!

Крохотные трусики почти телесного цвета держались на тончайших бретельках выше бедер.

Звезда завязала на груди белую футболочку, при этом она блеснула большой грудью без белья. Упругий пресс также достоин внимания - рельеф просто покоряет красотой.

Ана выпустила у лица пару прядей и посмотрела в камеру. Ее макияж лишь подчеркнул красоту.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много приятных сообщений в личной переписке.

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