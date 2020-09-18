Настя в "мрачном" образе была не похожа на саму себя

Знаменитая украинская певица Настя Каменских подразнила поклонников в черном мини-костюме

Настя является одной из самых популярных украинских певиц. За ней следуют тысячи фанатов, ее образы обсуждают под каждым фото в Инстаграм. А похудевшее тело знаменитости является примером для поклонниц уже не первый месяц.

После похудения Настя начала активно пробовать себя в разных образах, поэтому каждый раз она удивляет откровенными вырезами, глубокими декольте или мини-шортами и мини-платьями, акцентирующими внимание на ее стройных ножках.

В этот раз Каменских подчеркнула загорелое и стройное тело черными мини-шортиками с белыми вставками снизу и укороченным топом с аккуратным перекрестным швом на груди. При этом яркий макияж с необычной прической знаменитости изменили ее до неузнаваемости:

«Настя Ты 🤘😍👍», «Вайвайвай🔥🔥🔥👋», «Дуде худа, не воно», «💯красотка», «Где же твоя красота . Вы на себя ту не похожи и это печально», «Жаль что поменялась, а бы нормальная пол года назад», «Огонь 🔥», «Просто я в шоке когда узнаешь».

Также ранее Настя Каменских поразила горячими кадрами со съемок нового клипа.

«Настроение…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в леопардовых штанах и «железном» бюстгальтере. При этом из-за волос кажется, что певица мокрая. Дополнить образ красотка решила трактором, который стоит позади.

«Ух ты какая, красотка», «кстати, от трактора моего отойди. Это мой», «выглядишь невероятно», «я от тебя кайфую», «невероятная. Это просто что-то космическое. Обожаю тебя до бесконечности», - пишут ее поклонники.

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.

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