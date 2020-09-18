Звезды, как говорится, зарабатывают своим лицом и поэтому стремятся подольше сохранить молодость любыми способами 

Так, например, некоторые знаменитости делают себе "уколы красоты", но не все приемлют ботокс. Давайте познакомимся с красотками, которые решили отказаться от инъекций по тем или иным причинам. 

Голливудская звезда Дженнифер Энистон попробовала на себе действие ботоксных препаратов, однако разочаровалась в них. Артистка чувствовала эффект «воскового лица», а ее мимика стала неестественной. Тогда Энистон решила больше так не экспериментировать на себе. 

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Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳

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Светская львица Ким Кардашьян тоже объявила бойкот ботоксу. Однажды после уколов у нее проявился неприятный побочный эффект - синие круги под глазами. После этого Ким перешла на косметический массаж и качественную уходовую косметику.

Однажды актриса Николь Кидман удивила внешним видом - ее лицо потеряло мимику и нездорово блестело. Красотка решила больше не делать инъекций, заявив, что наконец-то может поднять брови. 

Российская певица Татьяна Буланова признавалась, что отказалась от ботокса. По словам звезды, после инъекций она не могла говорить. Теперь артистка следит за собой без применения подобных средств. 

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Давно я не делилась с Вами секретами своей красоты. Они просты: я стараюсь соблюдать питьевой режим, режим сна, а также не забываю посещать косметолога. На самом деле, даже не думала, что на карантине мне будет так не хватать маленьких женских радостей. ⠀ Современная косметология предлагает широкий выбор услуг, но специалисты из @sunclinicspb влюбили меня в лазерные омолаживающие процедуры. Во-первых, они безболезненны, во-вторых, безопасны, в-третьих, после них нет реабилитационного периода, что, безусловно, очень важно с моим ритмом жизни. Но самое главное - это эффект: кожа подтягивается, приобретает здоровый цвет, начинает как будто светиться изнутри. ⠀ Кроме того, меня приятно удивило, что лазерные процедуры можно делать круглый год, так как в клинике используется лазер Fotona. ⠀ Сейчас косметология временно закрыта из-за пандемии, но я уже очень надеюсь, что к 1 июля все ограничения снимут. В Сан Клиник уже ведётся предзапись на лазерные процедуры со скидкой: 20% скидка на 5D-омоложение (моё любимое!); 15% скидка на 4D-омоложение; 10% скидка на Smooth-омоложение. ⠀ А у меня есть промокод #ЯСНЫЙМОЙСВЕТ, по которому Вы сможете получить дополнительную 5% скидку (к уже имеющимся). Порадуйте себя, ведь Вы у себя одни!❤

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая крутила роман с певцом Сергеем Лазаревым, до родов делала себе "уколы красоты", но после - отказалась, ведь у нее внезапно обнаружилась аллергия. 

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Напомним, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум предложили звезде "Друзей" Дженнифер Энистон стать крестной мамой их дочери.

"Она расплакалась, когда они попросили ее об этом", – рассказал инсайдер одного из изданий.

Напомним, что Энистон засветила на пальце помолвочное кольцо от Брэда Питта: "Хранила столько лет и...", фото.

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун, Энистон, Пфайффер и другие звезды Голливуда напугали переменами во внешности: «Время никого не щадит»

Также Politeka писала, что Джоли не может оставить в покое Питта и Энистон: "Потребовала прекратить...".