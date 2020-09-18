Звезды больше не решаются на такое

Звезды, как говорится, зарабатывают своим лицом и поэтому стремятся подольше сохранить молодость любыми способами

Так, например, некоторые знаменитости делают себе "уколы красоты", но не все приемлют ботокс. Давайте познакомимся с красотками, которые решили отказаться от инъекций по тем или иным причинам.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон попробовала на себе действие ботоксных препаратов, однако разочаровалась в них. Артистка чувствовала эффект «воскового лица», а ее мимика стала неестественной. Тогда Энистон решила больше так не экспериментировать на себе.

Светская львица Ким Кардашьян тоже объявила бойкот ботоксу. Однажды после уколов у нее проявился неприятный побочный эффект - синие круги под глазами. После этого Ким перешла на косметический массаж и качественную уходовую косметику.

Однажды актриса Николь Кидман удивила внешним видом - ее лицо потеряло мимику и нездорово блестело. Красотка решила больше не делать инъекций, заявив, что наконец-то может поднять брови.

Российская певица Татьяна Буланова признавалась, что отказалась от ботокса. По словам звезды, после инъекций она не могла говорить. Теперь артистка следит за собой без применения подобных средств.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая крутила роман с певцом Сергеем Лазаревым, до родов делала себе "уколы красоты", но после - отказалась, ведь у нее внезапно обнаружилась аллергия.

Напомним, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум предложили звезде "Друзей" Дженнифер Энистон стать крестной мамой их дочери.

"Она расплакалась, когда они попросили ее об этом", – рассказал инсайдер одного из изданий.

Напомним, что Энистон засветила на пальце помолвочное кольцо от Брэда Питта: "Хранила столько лет и...", фото.

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