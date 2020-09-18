Ради стройной и подтянутой фигуры звезды жертвуют многим – временем, деньгами и собственными силами

Многие артистки, чтобы поражать фигурой на сцене и не опозориться в каком-либо сценическом наряде, проводят в спортзале бесчисленное количество времени. Одни стараются заниматься с тренером и скрывают лишний вес под одеждой, другие говорят о проблемах открыто, демонстрируя занятия в спортзале и свой домашний вид.

Предлагаем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, которые смогли привести себя в порядок и даже блеснули подтянутыми ягодицами в жарком виде.

Победительница десятого сезона «Холостяка» Даша Ульянова является профессиональной гимнасткой. Девушке не только удалось получить свою «армию» фанатов, но еще и прославиться. Сейчас Ульянова активно занимается собой, отдыхает и даже устраивает свой марафон. Она не стесняется показывать свое тело, ведь после похудения экс-холостячка совершенно преобразилась.

А вот предыдущая победительница «Холостяка» Дарья Квиткова стала первой девушкой, которая не только получила заветное кольцо, но еще и вышла замуж за главного героя шоу Никиту Добрынина. Теперь девушка очень популярна в Инстаграм, рассказывает о себе и больше не страдает от анорексии. Однажды Даша решила сбросить лишнее и фанатичная идея превратилась в заболевание. Теперь девушка принимает себя и с радостью рассказывает, как в этом помог ее муж.

Настя Каменских сбросила двадцать килограмм и теперь не скрывает свое тело. В ее гардеробе самые яркие и дерзкие наряды, оголяющие пикантные части тела. Она также создала свою коллекцию спортивной одежды. Теперь Каменских блистает в коротеньких шортах и тонких бикини на пляже.

Даша Астафьева является иконой стиля и одной из самых эффектных фотомоделей. Каждый раз она поражает новыми кадрами, ведь меняет образы. Сейчас певица преобразилась после тренировок в спортзале и занятий йогой. Впрочем, артистка всегда держит свой вес под контролем.

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян после операций на ягодицах также стали показывать достоинства в смелых нарядах.

Больше не комплексуя по поводу фигуры, знаменитые модели подчеркивают достоинства короткими платьями, дерзкими бикини и другими топовыми нарядами. Девушки также стараются не делать акцент на пластике, которую делали когда-то.

Анна Седокова однажды выложила в сеть кадр из отпуска ,на котором блистала в микро-бикини алого цвета. В тот же день одна из пользователей Инстаграм запостила фото, на котором запечатлела Анну без фотошопа и в настоящем облике – с целлюлитом, обвисшими формами и лишним весом. Расстроившись после потока критики, Анна показала настоящую себя в сети и долго занималась похудением. Также Анна начала посещать спортзал и таки сбросила лишнее.

Напомним, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь: "Вкусная".

Как сообщала Politeka, шикарная Кайли Дженнер на улице соблазнила видом в лифчике и смелой юбке: "Очень жарко".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в узких джинсах соблазнительно нагнулась и показала главное: "Горячо!"