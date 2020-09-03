Украинская шоувумен и травести-дива Монро сделала подарок в честь 21-й годовщины своей карьеры

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с фотосессии, на которой предстала в очень оригинальном образе, сообщает Politeka.net.  Знаменитость нарядилась в черное платье с металлическими накладками и цепями, а на руки натянула латексные печатки. Судя по снимкам, на ней нет бюстгальтера. Волосы Монро заплела в тугую косу, которую впоследстии расплела для другой прически. Кроме того, травести-дива сделала себе большие накладные брови и ресницы.

травести-дива монро

"В 21 год в Америке можно законно покупать алкоголь. Мои же последние 21 год прошли на публике. Не всегда трезвые, но это совсем другая история", - отметила Монро в описании. - "Кто-то ухмыльнется: милочка, Но после... пенсия машет рукой 🤗 Вот и отлично, пусть машет. Кто ж запрещает махать, Если есть чем. Только мой, ровный от природы, нос чует новый карьерный виток! И если присмотреться, он уже наступил".

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В 21 год в Америке можно законно покупать алкоголь. Мои же последние 21 год прошли на публике. Не всегда трезвые, но это совсем другая история. Иногда мне кажется, что было всё: популярность (подвинься Винник 😉) и бесконечные потоки хэйта (теперь подвинься Фреймут 🤣); внезапный интерес ( помню после эфира Лиги Смеха я получила за неделю пару тысяч восторженных сообщений) и его падение; песни (Как я боялась микрофона в студии🙉) и танцы (теперь подвинься Беенсе); выступления перед богатыми ( помню заказала генеральская жена для мужа в Ялту за все деньги мира) и работа с будущими политиками ( Николай, Владимир, Слава, Сергей, Руслана, всем привет 😆) ; роли и их отсутствие; деньги (тут я загнула) и безденежье (тоже преувеличиваю)! Но! самое главное, всё было в радость😀 и всё только начинается. Кто-то ухмыльнется: милочка, Но после... Кх...кх...пенсия машет рукой🤗 Вот и отлично, пусть машет. Кто ж запрещает махать, Если есть чем😉 Только мой, ровный от природы, нос чует новый карьерный виток! И если присмотреться, он уже наступил. Мир меняется и я меняюсь вместе с ним. Что будет дальше мы можем только догадываться, Но я готова продолжать творить и вытворять. Чего и вам желаю! Спасибо всем, кто был все эти годы мо мной, поддерживал, журил, был неравнрдушен и просто пролистывал с мыслью: а она еще ого-го! Ну согласитесь, кто еще в нашем болоте только молодеет? Правильно, Оксана Байрак😃😆 и я, ваша королева YouTube и богиня кадра 😍 ну и кухни, само собой! Всех обняла, видос новый на канал залила. Ой там такие Воспоминания, прям на слезу пробъет. Ну и залайкайте этот потрясный фотосет🙏 Фото @yury_romanoff Стиль @helena.romanova.tm Mua and hair @julisviridova Мур. #неугомоннаяМонро #21годНаСцене

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A post shared by Неугомонная Монро (@monritta) on

В комментариях пользователи социальной сети восхитились внешностью артистки и нашли схожесть с другой эпатажной звездой:

"Интересный образ, Монро в этом образе Вы чем то похожи на Леди Гагу"; "Острый пытливый ум,позитив и красота - Ваши фирменные черты, Монро. С удовольствием смотрю Вас на Ютубе☺️"; "Божественна"; "Фотосет бомба, действительно😍😍"; "Я сначала подумала что это Леди Гага 😋🤗"; "Супер-мега позитив!!! Восхищаюсь Вами! ❤️😘"; "Какая же Вы многогранная 💎💎💎💎💎 Не перестаю Вами восхищаться 👏👏👏💛"; "Очень идет вам такой цвет помады, я прямо не узнала сначала. Очень мило и женственно"; "Леди Гага отдыхает👍😉"; "Япона мама".

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