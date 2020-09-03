Украинская шоувумен и травести-дива Монро сделала подарок в честь 21-й годовщины своей карьеры

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с фотосессии, на которой предстала в очень оригинальном образе, сообщает Politeka.net. Знаменитость нарядилась в черное платье с металлическими накладками и цепями, а на руки натянула латексные печатки. Судя по снимкам, на ней нет бюстгальтера. Волосы Монро заплела в тугую косу, которую впоследстии расплела для другой прически. Кроме того, травести-дива сделала себе большие накладные брови и ресницы.

"В 21 год в Америке можно законно покупать алкоголь. Мои же последние 21 год прошли на публике. Не всегда трезвые, но это совсем другая история", - отметила Монро в описании. - "Кто-то ухмыльнется: милочка, Но после... пенсия машет рукой 🤗 Вот и отлично, пусть машет. Кто ж запрещает махать, Если есть чем. Только мой, ровный от природы, нос чует новый карьерный виток! И если присмотреться, он уже наступил".

В комментариях пользователи социальной сети восхитились внешностью артистки и нашли схожесть с другой эпатажной звездой:

"Интересный образ, Монро в этом образе Вы чем то похожи на Леди Гагу"; "Острый пытливый ум,позитив и красота - Ваши фирменные черты, Монро. С удовольствием смотрю Вас на Ютубе☺️"; "Божественна"; "Фотосет бомба, действительно😍😍"; "Я сначала подумала что это Леди Гага 😋🤗"; "Супер-мега позитив!!! Восхищаюсь Вами! ❤️😘"; "Какая же Вы многогранная 💎💎💎💎💎 Не перестаю Вами восхищаться 👏👏👏💛"; "Очень идет вам такой цвет помады, я прямо не узнала сначала. Очень мило и женственно"; "Леди Гага отдыхает👍😉"; "Япона мама".

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