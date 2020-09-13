Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева удивила поклонников необычным перевоплощением

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее видео, которое вызвало бурную реакцию в сети. Красотка записывала видео для молодежной сети ТикТок. Она позировала под музыку в своем обычном образе, после чего наклонила голову и резко превратилась в «мертвую невесту». Девушка использовала профессиональный грим, парик и другие приспособления, чтобы сделать себя очень страшной.

На голове Насти красовался черный парик, а ее зубы стали пугающе желтыми, на что сразу же обратили внимание поклонники.

«Какой ты сегодня 1 или 2? Настроение - лайкать ваши комментарии!», - подписала фото звезда.

За два часа видео посмотрели более 2,5 миллионов раз. В комментариях Насте оставили множество приятных отзывов, а также забавных шуток.

«Когда сняла виниры для видоса», «Сколько зубы не чистила, до такого результата?», «Прикольно получилось», «Зубы - когда поела чипсиков», «А если наоборот, то могла бы быть отличная реклама салона красоты и стоматологии», «а Настюшка то реал опасность!», «Что с зубами?», «страшно очень страшно мы не знаем что это такое», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».