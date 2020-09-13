Відома балерина Анастасія Волочкова спантеличила незручними фото, зробленими з салону краси 

Анастасія дуже часто потрапляє в скандали через свої неоднозначні витівки. Балерина любить не тільки недоречно оголюватися на власних виступах, постійно робить шпагати в найнесподіваніших місцях, показуючи зайве в сукні, але ще і "грішить" рекламою". 

В її профілі в соціальній мережі Instagram постійно з'являються рекламні публікації самих різних товарів. Анастасія рекламує все: від кулерів для води, до магазину продуктів. Цього разу під критику в мережі потрапив пост - Сторі знаменитості, зроблене в салоні краси. Виставивши напоказ свої ноги з недоречно-яскравим манікюром, Волочкова крупно зганьбилася. 

"Настя Волочкова🌟 економна і все робить по бартеру, за рекламу. Тому вибирає такі салони, які згодні обслуговувати забезплатно🥴», - повідомляється на сторінці.

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Ось що написали користувачі: 

"Боже мій!!! Навіщо виставляти в такому вигляді. Навіть маленька нога не виглядає коли тичеш її всім під ніс», «Ну і лижі у неї», «а ще фарбує її Домробітниця Лола️️, походу Настас на мілині», «учні в шоці від таких ласт️️», «клоун Лол😂 😂 😂», «ось це ласти», «нічого собі у неї ноги😦. І ласти не потрібні...", "Ну постійно тицяє нам свої ножища.... І нахвалює себе..... Ти не єдина Настя", - пишуть користувачі.

Раніше Анастасія Волочкова здивувала мережу, показавши кадри репетиції з цирку.

"Мені завжди цікаво освоювати щось нове і незвідане раніше, поєднувати непоєднуване, ризикувати, створювати інтеграції, захоплюватися і реалізовувати себе у творчості в різних інтерпретаціях, розкриваючи грані таланту.🩰 🐣 І ніколи не шкодую ні сил, ні часу.😊 Репетиції в чарівній атмосфері цирку - це особливий стан душі", - йдеться в повідомленні.

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Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души!🙏 Это радость и возможность творить в удивительно дружелюбной и необыкновенной атмосфере.🙏 С профессионалами, каждый из которых готов искренне помочь.🐣👍 Вскоре мы представим наш проект.😊 А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового Училища @gutsei.ru за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью!🙏 Педагогам и студентам, помогающим мне осваивать новые шаги и элементы.🐣 Да и просто находиться с вами рядом, разогреваться с вами в уголочке в квадратном манеже, делать мой балетный Экзерсис, ухватившись за брусья, наблюдать за тренировками и элементами мне не подвластными-это большая радость!😊 Дорожу нашей дружбой и душевным теплом.😊 Всегда с трепетом перешагиваю порог вашего творческого храма.🙏 И спасибо моим друзьям из мира циркового искусства Гии @gia_eradze , Эдгарду и Аскольду Запашным @zapashny.ru , Яночке @yanashevchenko25 ! Это так здорово, когда есть настоящие друзья!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Не забула Волочкова розповісти про те, що вона працьовита і люби бути в «творчій іпостасі».

А працьовитості у мене не відняти. Я так люблю бути у творчій іпостасі!🙏 😊 🩰 🦢 🎭 І особливо я люблю бути на висоті! У всьому.😊 Величезна моя сердечна подяка всьому колективу Циркового училища за те, що так тепло прийняли мене в свою творчу сім'ю», - уточнюється в тексті повідомлення.

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