Відома балерина Анастасія Волочкова спантеличила незручними фото, зробленими з салону краси

Анастасія дуже часто потрапляє в скандали через свої неоднозначні витівки. Балерина любить не тільки недоречно оголюватися на власних виступах, постійно робить шпагати в найнесподіваніших місцях, показуючи зайве в сукні, але ще і "грішить" рекламою".

В її профілі в соціальній мережі Instagram постійно з'являються рекламні публікації самих різних товарів. Анастасія рекламує все: від кулерів для води, до магазину продуктів. Цього разу під критику в мережі потрапив пост - Сторі знаменитості, зроблене в салоні краси. Виставивши напоказ свої ноги з недоречно-яскравим манікюром, Волочкова крупно зганьбилася.

"Настя Волочкова🌟 економна і все робить по бартеру, за рекламу. Тому вибирає такі салони, які згодні обслуговувати забезплатно🥴», - повідомляється на сторінці.

Ось що написали користувачі:

"Боже мій!!! Навіщо виставляти в такому вигляді. Навіть маленька нога не виглядає коли тичеш її всім під ніс», «Ну і лижі у неї», «а ще фарбує її Домробітниця Лола️️, походу Настас на мілині», «учні в шоці від таких ласт️️», «клоун Лол😂 😂 😂», «ось це ласти», «нічого собі у неї ноги😦. І ласти не потрібні...", "Ну постійно тицяє нам свої ножища.... І нахвалює себе..... Ти не єдина Настя", - пишуть користувачі.

Раніше Анастасія Волочкова здивувала мережу, показавши кадри репетиції з цирку.

"Мені завжди цікаво освоювати щось нове і незвідане раніше, поєднувати непоєднуване, ризикувати, створювати інтеграції, захоплюватися і реалізовувати себе у творчості в різних інтерпретаціях, розкриваючи грані таланту.🩰 🐣 І ніколи не шкодую ні сил, ні часу.😊 Репетиції в чарівній атмосфері цирку - це особливий стан душі", - йдеться в повідомленні.

Не забула Волочкова розповісти про те, що вона працьовита і люби бути в «творчій іпостасі».

А працьовитості у мене не відняти. Я так люблю бути у творчій іпостасі!🙏 😊 🩰 🦢 🎭 І особливо я люблю бути на висоті! У всьому.😊 Величезна моя сердечна подяка всьому колективу Циркового училища за те, що так тепло прийняли мене в свою творчу сім'ю», - уточнюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях