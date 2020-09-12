Знаменитая российская певица Наташа Королева покорила невероятно соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, на фан-странице Королевой в Инстаграм появилось архивное видео, на котором еще юная звезда выступала на сцене.

На Королевой было надето весьма вульгарное для того времени платье, которое, к тому же, было очень короткое. Красотка танцевала на сцене перед своим экс-мужем Игорем Николаевым. В видео-нарезке то и дело показывали его реакцию на свою молодую жену. Стоит отметить, что Королева на видео была весьма горяча. Сразу видно, что в молодости она была настоящей красоткой.

«Песня «Конфетти», автор песни Игорь Николаев, 1995 год», - подписали авторы канала видео.

За день ролик посмотрели почти 25 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов, а также негативных отзывов.

«Его песни сделали её популярной. А сейчас что-то я не вижу и не слышу ничего выдающегося», «Наташа и Игорь встретились в своё время и отдали друг другу самые хорошие года. Пара была просто класс!», «Профукал такую конфетку», «Красивая очень была», «С какой любовью Игорь на Наташу смотрит», «Вот такую мы тебя и любили. А сейчас за былые воспоминания», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток: Тарзану точно понравится.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева отреагировала на скандал с изменой Тарзана, страсти накаляются: "Грустно...".

Также Politeka писала, что Тарзана уличили в изменах Королевой, в семье кипит драма: "Развлекался с двумя молоденькими...".