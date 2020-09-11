Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и решила пофилософствовать

На фото Чери показалась в кофточке, лосинах, белых кроссовках и носках. Ана развернулась сниной, демонстрируя свою пятую точку. Красотка немного задрала ножку, подчеркивая свои идеальные формы. Звезда смотрела прямо в объектив камеры, оставив волосы распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня покажите кому-то, что вам небезразлично, станьте причиной того, что кто-то чувствует, что его принимают, видят, слышат, ценят, любят и поддерживают.

Я увидела эту цитату сегодня утром и подумала, насколько она позитивна. Позитив заразителен, поэтому проведите свой день, проявляя любовь к другим, и, надеюсь, вы вызовете волну. Всем удачной пятницы!", - написала Ана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, люблю это", "Безумно красивая", "Безупречная", "Бедра богини у тебя, милая. Ты красиво выглядишь", "Выглядит так красиво", "Если вам никто не сказал, это самые большие ягодицы в истории человечества !!", "Волшебство".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила фотосессию на побережье в бархатном бикини.

Девушка продолжает набирать популярность в социальной сети благодаря своим фото, сделанным после тренировки или ярким кадрам, отснятым в рамках специальных фотосессий для рекламы спортивной одежды собственного бренда.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье



