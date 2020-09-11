История с массовой блокировкой карт украинцев продолжается

Об этом говорится в новом негативном отзыве, который был опубликован на тематическом портале Минфин.

Он был клиентов ПриватБанка до 2014 года, и сейчас вновь оформил карту для выплат.

Однако, ПриватБанк заблокировал его карту после зачисления зарплаты.

"Два раза мне зачислили зп и карточку заблокировали. Просят принести справку переселенца. В связи с тем, что я с 2006 года, мне письменно отказали в этой справке. Попросили прийти в отделение с паспортом и кодом. Пришел, отфоткали. Результата «ноль». На вопрос почему не разблокировали, ответ — принесите справку", - раскрыл клиент подробности скандала.

По его словам, позже с ним связались из главного офиса ПриватБанка и попросили предоставить документы родственников, которые владеют недвижимостью в Украине.

"Принес вытяг на владение квартиры братом, паспорт с пропиской жены в Киеве, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка. Через 30 минут оператор сказал что документы проверку не прошли. Деньги на карте зависли, причем, зачислить зп могут, а я снять их не могу. Куда пожаловаться? Как вернуть деньги? Больше никакие документы я им предоставлять не буду. Прописываться на территории Украины я не буду, есть причины", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"ПриватБанк является банком, который добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. Банк всегда готов к сотрудничеству, основой которого должно быть полное соответствие взаимных действий законодательству Украины. Для возможности дальнейшего и корректного обслуживания, Банк, действуя в рамках действующего законодательства должен получить от вас документы для прохождения идентификации. Дополнительно с вами свяжутся наши сотрудники", - ответил на жалобу представитель государственного банка в комментариях.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях: "Нам очень жаль...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

Также Politeka писала, что блокировка зарплатных карт в ПриватБанке, страшный сон украинцев сбывается.