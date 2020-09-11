Визит герцогов Меган Маркл и принца Гарри может обойтись в "круглую" сумму

Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри, которые сбежали из королевского дворца, получают за свое публичное выступление.

Согласно документу, который был опубликован в сети, бывшие герцоги Сассекские запрашивают за одно свое выступление на публике (онлайн-спикеры) до миллиона долларов.

Выяснилось, что в пригласительном письме организаторы виртуального мероприятия должны прописать заранее для Меган Маркл и принца Гарри условия их участия и сумму гонорара.

Помимо этого, бланк с условиями учитывает риски при технических сбоях и варианты решения подобных прецедентов. Кроме того, в документе запрашивается список всех спонсоров мероприятия.

«Если вы лишитесь одного или более из вышеуказанных спонсоров, сможете ли вы продолжить организацию мероприятия?», «Что будут показывать зрителям на экранах? Что спикер увидит на экране до и во время своего выступления?» — озвучены вопросы на бланке, на которые должна ответить сторона, приглашающая членов королевской семьи на мероприятие.

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Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года. Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон.

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон, которая в этот вечер решила остаться с детьми.

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