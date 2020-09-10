Известная российская певица Кристина Орбакайте удивила фанатов изменившимся лицом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

На коротком видео, размещенном звездой, Кристина стоит на деревянном помосте на берегу моря, у певицы - распущенные волосы и солнцезащитные очки.

Сильный ветер теребит легкую блузку знаменитости, девушка загадочно улыбается.

"Какое небо голубое...» 🦋☀️💙", – подписала видеоролик Орбакайте.

Фанатам понравился новый пост исполнительницы, они засыпали ее восторженными комплиментами.

"Красивая и очень милая!!! Хорошего дня, Вам Кристина!!!!💐💐💐 Красавица 💖♥️ Любимка моя🙌 💐", – написали поклонники.

Однако, нашлись и те, кторые обратили внимание на Лицо Кристины, предположив, что она здорово поправилась за последнее время.

"Мне одной кажется что Кристина поправилась на лицо это с голодухи подпухла это хорошо или плохо?", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 9 Сен 2020 в 9:37 PDT

Politeka писала о том, что Кристина Орбакайте показала, как ее дочь пошла в школу на 1 сентября. 49-летняя дочь Аллы Пугачевой уже много лет живет на две страны. И хотя ее муж Михаил Земцов неоднократно предлагал ей окончательно переехать в США, она пока так на это и не решилась. Тем не менее ее младшая дочь Клавдия родилась именно в Майами.

В своем Инстаграм Орбакайте показала, как девочка пошла в третий класс. На новом фото радостная Клавдия позирует посреди улицы в короткой черной юбке, белой рубашке и высоких черных гольфах. Девочка закинула рюкзак за плечо и с улыбкой смотрит в камеру.

«Всех с Днём Знаний!! А нам пора в третий класс», - подписала кадр Орбакайте.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте восхитили видом на малоизвестном фото. Снимок появился в «Инстаграм» на фан-страничке, посвященной Примадонне.

На архивной фотографии звездные мать и дочь позируют с похожими пышными прическами, в черных нарядах. И даже цвет помады у них похожий. При этом Орбакайте дополнила образ серьгами-крестами, а Пугачева массивными золотыми цепями.

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