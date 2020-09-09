В Великобритании около 3,5 млрд фунтов стерлингов, направленных на поддержку бизнеса во время карантина, были выплачены по ошибке или из-за мошенничества.

Об этом информирует Politeka со ссылкой на BBC.

Так, по подсчетам ведомства по налоговым и таможенным сборам страны, из-за ошибкок или мошеннических запросов сумма выплаты может составлять 5-10% от общей программы, которая составляет 35,4 млрд фунтов стерлингов.

Издание пишет, что значимые ошибки или мошенничество могут быть в 27 тысячах заявок. В управлении надеются на то, что представители бизнеса проверят свои заявки и, заметив ошибки, вернут лишние выплаты. Также в ведомстве призвали сотрудников сообщать о возможных махинациях со стороны работодателей.

The Telegraph, в свою очередь, пишет, что в Австрии не менее 100 человек получили чеки на 1200 долларов "коронавирусной помощи" от министерства финансов США.

По полученным чекам средства были сняты в двух австрийских банках: Sparkasse и Raiffeisen Bank. Представитель Raiffeisen сообщил, что возможной причиной рассылки чеков стала ошибка, допущенная министерством финансов США.

Уточняется, что власти США могут инициировать возвращение средств, однако процедура настолько сложная, что вряд ли до этого дойдет.

Politeka писала, что сумма компенсации утраченного за время карантина заработка от Фонда социального страхования Украины достигла более 13 миллионов гривен. Помощь предусмотрена на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 – 11".

Отмечается, что направление на оплачиваемую ФССУ самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным "китайским вирусом". На период карантина открыть листок нетрудоспособности можно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.

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