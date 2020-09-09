Кабинет министров Украины принял решение увеличить доплаты врачам

Об этом информирует Politeka со ссылкой на РБК-Украина.

Так, в среду, 9 сентября на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал доплаты медикам и даже назвал суммы.

По его словам, ежемесячно медработники будут получать три тысячи гривен.

Также Шмыгаль утверждает, что власти продолжают подготовку больниц ко второй волне эпидемии китайкого вируса , также обустраиваются новые койко-места для заболевших.

"На эти цели направлено почти шесть миллиардов гривен, непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", – пообещал Шмыгаль.

Politeka писала, что в Украине вскоре начнется экспериментальное внедрение накопительной пенсионной системы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24", добавив, что это произойдет в 2021 году.

Глава Кабмина считает, что реформа накопительной пенсии не будет шоковой, если ее вводить постепенно, хотя украинцам придется за нее платить. Он также пояснил, что единый социальный взнос будет составлять около 2%.

"Эта реформа не будет такой шоковой, если начать в экспериментальном режиме делать персонализированные накопления для людей. 2% от единого социального взноса, 2% от платы, которую человек платит. Фиксировать по фамилии и таким образом начать вот этот третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы", - отметил Шмыгаль.

Украинцев предупредили о возможном введении новых компенсаций. Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат.

С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты” (№3817)", – сказано в сообщении.

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