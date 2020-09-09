Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в полупрозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Просыпайтесь вот так», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз сперва лежит на кровати в пикантном наряде, эффектно поглядывая в кадр.

А на другом снимке знаменитость позирует уже стоя, демонстрируя упругие формы в крохотном полупрозрачном наряде. Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поделившись кадрами в Сторис.

До этого мы писали, что известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила откровенными снимками.

Каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В этот раз модель продемонстрировала откровенный купальник с "тропической расцветкой", который призван сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Деми – лучший пример, что так оно и вышло.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.