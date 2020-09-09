Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в полупрозрачном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Просыпайтесь вот так», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз сперва лежит на кровати в пикантном наряде, эффектно поглядывая в кадр.
Украинцев завалили новыми штрафами, важное заявление: "Если оплачивается в течение 10 дней..."
Пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?"
Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток: Тарзану точно понравится
По Одессе "разгуливает" двухметровая змея, жители встревожены: видео облетело сеть
А на другом снимке знаменитость позирует уже стоя, демонстрируя упругие формы в крохотном полупрозрачном наряде. Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поделившись кадрами в Сторис.
До этого мы писали, что известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила откровенными снимками.
Каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
В этот раз модель продемонстрировала откровенный купальник с "тропической расцветкой", который призван сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Деми – лучший пример, что так оно и вышло.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.