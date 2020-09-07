43-летняя украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец удивила цветущим видом после болезни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кравец опубликовала сторис, в которой пригласила своих поклонников на иронические чтения, которые пройдут в Одессе. Артистка прекрасно выглядела, на ней был розовый пиджак в клетку, лицо было отдохнувшим и счастливым. Образ красотка дополнила жемчужными сережками.

Как известно, недавно Елена Кравец переболела китайским вирусом. Теперь, судя по всему, актрисе намного лучше.

«Завтра!!! #ироническиечтения. Новые рассказы из новой книги Елены Андрейчиковой», - подписали видеообращение Елены на одном из фан-аккаунтов.

«Приходите, пожалуйста, на это прекрасное свидание. Я очень люблю эту локацию, это мое, можно сказать, место силы. Буду рада всех вас видеть. Надеюсь, этот вечер вам запомнится», - обратилась Кравец к подписчикам.

Отметим, что Елена Кравец уже не первый раз пробует себя в проектах помимо «Квартал 95». Артистка участвовала в «Танцях з зірками». Она пробует себя в сольных выступлениях и в качестве спикера. Кроме этого, Кравец дебютировала в совместной с Сергеем Бабкиным песне.

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