Известная хореограф и партнерша Олега Винника в шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко впечатлила роковым образом, засветив соблазнительное белье

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором порассуждала на тему того, что значит «быть собой». Об этом пишет Politeka.net.

«Быть собой» - это умение говорить «нет». Это умение отказывать без боязни обидеть или не соответствовать и умение отказываться от альтернатив в пользу того, что действительно ценишь. Очень многое можно сказать о человеке, исходя из того, что он отвергает», - написала хореограф.

Она сопроводила свой пост двумя новыми фотографиями. На снимках Шоптенко позирует в саду, сидя на черном стульчике. На ней черный пиджак и узкие черные брюки. Единственный яркий акцент в образе знаменитости – желтые туфли.

При этом на втором фото Шоптенко решила расстегнуть пиджак, продемонстрировав пикантный кружевной бралет, который добавил ее образу перчинки.

Поклонники красотки активно комментируют ее новый пост.

«Очень красивые фото», «Шикарная», «Красивая женщина очень», «Какая вы невероятная всегда за вас в «танцах», с кем бы вы не танцевали», «100% только этому нужно научиться. Шикарно выглядите», «Вау! Очень красивая!», «Просто 10 из 10 Идеал!», - пишут люди.

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