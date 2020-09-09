Многие звездные красотки, среди которых Вера Брежнева, Кристина Асмус и Анастасия Заворотнюк, не гнушались разбить чужую семью ради собственного счастья

Рoliteka.net собрала топ звездных пар, которые в поисках настоящей любви прошли через измены, скандалы и разводы.

Гарик Харламов - Кристина Асмус

Кристине Асмус на чужом несчастье так и не удалось построить собственное счастье. Сеть кипит, обсуждая ее развод с Гариком Харламовым.

Ранее звезда Comedy Club был женат на Юлии Лещенко. Спустя несколько лет брака девушка узнала из новостей, что Харламов ей изменяет. Гарик все отрицал, но на самом деле крутил роман со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году, а через год у пары появилась дочь Анастасия. Но скандальная слава, которая свалилась на актрису после интимной сцены в фильме "Текст" и другие семейные проблемы привели к тому, что летом 2020 пара решила развестись.

Сергей Жигунов - Анастасия Заворотнюк

Отношения главных звезд сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк перешли и в реальную жизнь, хотя обое были женаты и имели детей. Анастасия ушла от мужа, Дмитрия Стрюкова, а Сергей бросил Веру Новикову.

Однако счастье продлилось недолго. Через два года Заворотнюк и Жигунов разошлись. В этот период актриса полюбила другого мужчину — фигуриста Петра Чернышева. А Сергей вернулся в семью.

Константин Меладзе - Вера Брежнева

Продюсер Константин Меладзе был в браке с юристом Яной Сумм и растил троих детей, пока не встретил молодую певицу Веру Брежневу. В 2000 году продюсер создал женский коллектив «ВИА Гра», куда позже пришла молодая Вера Галушка, взявшая псевдоним Брежнева.

В 2012 году певица развелась с бизнесменом Михаилом Киперманом, а вскоре появилась информация и о разводе Меладзе с женой. В октябре 2015 года Вера и Константин провели тайную свадьбу в Испании.

Валерий Меладзе - Альбина Джанабаева

Певец Валерий Меладзе тоже отличился супружеской неверностью. В 23 года артист женился на Ирине Малухиной, вместе пара пережила и смерть первенца, и карьерный взлет Меладзе, и воспитала троих дочерей.

В 2004 году у бэк-вокалистки артиста и будущей солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой родился сын Костя. Никто тогда не догадывался, что отец мальчика — сам Меладзе. Только спустя девять лет музыканты подтвердили свой роман.

Максим Матвеев - Елизавета Боярская

На репетициях в театре актер Максим Матвеев встретил латвийскую актрису Яну Сексте. Они быстро поженились, но брак продержался всего год. В жизни Матвеева появилась новая любовь — актриса Елизавета Боярская. Спустя некоторое время пара женилась, сейчас в семье подрастает двое сыновей.

Напомним, на кого стали похожими повзрослевшие дети Анджелины Джоли, Асмус, Лорак и других звезд.

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