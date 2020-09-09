Много знаменитых людей уже родили и воспитывают детей
Давайте посмотрим, как выглядят дети звезд, пишет Politeka.net. А уж, на кого они стали похожими, решать вам...
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт стали родителями своей родной первой девочки, Шайло, в 2006 году. В СМИ ходят слухи, что подросток мечтает о смене пола и пьет гормональные препараты. Однако пока семья никак это не комментирует.
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Украинская певица Ани Лорак родила дочь, Софию, в браке с турецким бизнесменом Мурата Налчаджиоглу в 2011 году. Девочка растет настоящей красавицей, которая ведет свою страницу в Tik-Tok.
А в 2009 году родился сын украинской певицы Тины Кароль, Вениамин. Ребенок появился на свет в браке с продюсером Евгением Огиром. Мальчик учится в Лондоне. Вениамин признается, что учится ему нетрудно, да и поддержку мамы он всегда чувствует.
Светлана Лобода впервые стала мамой в 2011 году. Артистка родила девочку Еву от танцора Андрея Царя. А в 2018 году на свет появилась вторая дочь, Тильда, имя отца которой скрывается. К слову, лицо малышки певица также скрывает.
Шесть лет назад на свет появилась девочка Анастасия - дочь российских звезд Гарика Харламова и Кристины Асмус. В этом году девочка уже пошла в первый класс.
А вот, как выглядят дети звезд таких, как:
- дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, Ава-Элизабет;
- Блэйк Лайвли и Райана Рейнольдса, Инес;
- Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, Вайолет;
- Хита Леджера и Мишель Уильямс, Матильда.
Напомним, Анджелина Джоли пришла в бешенство, когда узнала, что Брэд Питт привез в их поместье во Франции молодую любовницу.
Однако, вероятно, Питта не волнует, что думает о нем бывшая.
Напомним, коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом
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