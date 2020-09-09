Много знаменитых людей уже родили и воспитывают детей

Давайте посмотрим, как выглядят дети звезд, пишет Politeka.net. А уж, на кого они стали похожими, решать вам...

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт стали родителями своей родной первой девочки, Шайло, в 2006 году. В СМИ ходят слухи, что подросток мечтает о смене пола и пьет гормональные препараты. Однако пока семья никак это не комментирует. 

Si chiama Shiloh, è la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie e ama vestirsi da maschio. Poi ha preso un'altra assurda decisione. E la reazione della copia è stata totalmente inaspettata: http://fanpa.ge/hoOrG

Gepostet von Spettacolo Fanpage am Sonntag, 29. Mai 2016

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Украинская певица Ани Лорак родила дочь, Софию, в браке с турецким бизнесменом Мурата Налчаджиоглу в 2011 году. Девочка растет настоящей красавицей, которая ведет свою страницу в Tik-Tok. 

Бывший муж известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу , порадовал фанатов опубликовав трогательные фото и видео...

Gepostet von Херсон City am Sonntag, 3. November 2019

А в 2009 году родился сын украинской певицы Тины Кароль, Вениамин. Ребенок появился на свет в браке с продюсером Евгением Огиром. Мальчик учится в Лондоне. Вениамин признается, что учится ему нетрудно, да и поддержку мамы он всегда чувствует. 

Gepostet von ТИНА КАРОЛЬ am Montag, 18. November 2019

Светлана Лобода впервые стала мамой в 2011 году. Артистка родила девочку Еву от танцора Андрея Царя. А в 2018 году на свет появилась вторая дочь, Тильда, имя отца которой скрывается. К слову, лицо малышки певица также скрывает. 

👩‍👩‍👧Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые участвовали в фотосессии всей семьей. 😊Как считаешь, на кого больше похожа их дочь Настя? Пиши в комментариях! #рутв #rutv #гарикхарламов #кристинаасмус

Gepostet von Русский Музыкальный Телеканал RU.TV am Dienstag, 12. November 2019

Шесть лет назад на свет появилась девочка Анастасия - дочь российских звезд Гарика Харламова и Кристины Асмус. В этом году девочка уже пошла в первый класс. 

Светлана Лобода, Ева и Тильда

Gepostet von Kartina.TV am Mittwoch, 8. Juli 2020

А вот, как выглядят дети звезд таких, как: 

  • дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, Ава-Элизабет;
  • Блэйк Лайвли и Райана Рейнольдса, Инес;
  • Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, Вайолет;
  • Хита Леджера и Мишель Уильямс, Матильда. 

Напомним, Анджелина Джоли пришла в бешенство, когда узнала, что Брэд Питт привез в их поместье во Франции молодую любовницу. 

Однако, вероятно, Питта не волнует, что думает о нем бывшая. 

Напомним, коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли удивила новым признанием о детях Питта

Также Politeka писала, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала