Известная украинская певица Надежда Мейхер показала самые сладкие места в коже

Артистка выставила напоказ невероятную фигуру в кожаном наряде, пишет Politeka.net. Звезда часто демонстрирует формы в провокационной одежде, но такой фигурой не грех и похвастаться.

Так, звезда опубликовала фото со своим партнером по шоу "Танці з зірками", Кириллом Васюком. Звезда позировала в обтягивающем черном топе с игривіми завязками посередине. Из-под смелого наряда торчала кокетливая сеточка с длинными рукавами.

Также звезда была в черных мини-шортах с заклепками и красивых чулках. Наряд подчеркнул невероятные изгибы и оголил красивые части тела.

"Жутко нравится это фото... На нем я вижу единение, страсть к общему делу... Готовность идти вдвоем до конца вопреки и невзирая. Готовность много трудиться, заполняя каждый танец разными эмоциями, дабы оставить яркий след в сердце каждого из Вас♥️♥️♥️♥️ Люблю!", - написала Мейхер.

За час пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев:

"Крутая пара", "Супер!", "Шикарная... 💃🏻", "Вообще бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍", "Такое фото не может не нравится!!!! Красавчики!!! Надя - невероятная красотка!!! 🔥🔥🔥", "Какая вы красивая, невероятно просто", "Вспомнили наряды группы Виа Гра ? Я точно ведь я просто обожаю песни группы . Наденька вы просто огонь 💥🔥❤️💋", "Крутые👍, сексуальные😍 - в общем лучшие!😘", "Супер танцуете,умнички,так держать", "Однозначно лучшая, какие бы не были оценки 💞Такая сила, красота, Наденька мы за тебя 💖", "Настоящая ВИА-ГРА 🔥🔥🔥💋💋💋👍👍👍🌹🌹🌹".

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