Украинцев ждет идеальное «бабье лето», которое ворвется в страну уже в среду

Свежим прогнозом на 9 сентября поделилась в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в ближайшие дни погода порадует украинцев приятными сюрпризами.

По ее словам, за такое начало осени украинцам следует поблагодарить антициклон , который пришел от Азорских островов через Португалию, Западную и Центральную Европу в Восточную – до самой Украины.

9 сентября по всей стране будет тепло и сухо. Столбики термометров будут держаться на отметке в +20…+25 градусов, а на юге и местами в центральных областях поднимутся до +29 градусов.

При этом есть один нюанс: ночью будет по-осеннему прохладно, предупреждает синоптик.

Диденко добавила, что в Киеве в среду будет солнечно, температура составит от +23 до +24 градусов.

По словам синоптика, в четверг в Украине будет еще жарче – до +26…+27 градусов, однако в пятницу температура снова снизится. На выходных стоит ждать примерно +23…+25 градусов.

Ранее мы писали, что 5 сентября на Одессу обрушилась сильная непогода. В результате шквального ветра и дождя упали два бетонных столба – один рухнул на припаркованный рядом автомобиль, второй - на дорогу, тем самым заблокировав движение. Происшествие случилось на улице Транспортной.

«Рухнули столбы из-за непогоды – одно из деревьев рядом обвалилось, задело ветвями провода и потянуло за собой два столба. В результате – разбитая машина и перекрытое движение», - рассказали одесситы.

Напомним, осень напомнит украинцам, что такое настоящая непогода: кого ждут грозовые дожди.

Как сообщала Politeka, осень испытает новые области, погода в Украине резко переменится: кому стоит приготовиться.

Также Politeka писала, что антициклон и атмосферный фронт разорвут Украину, какие регионы в зоне риска: "дожди, туман и...".