На курс гривны в Украине повлияло начало избирательной кампании накануне местных выборов

9 сентября как на межбанке, так и на наличном рынке наблюдается заметное падение гривны. О том, как с этим связана политика, рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сообщает Delo.ua.

Он рассказал, что официальный старт предвыборной кампании заметно сказался на курсе украинской валюты. Кроме того, участники межбанковского рынка ориентируются на прошедшее во вторник размещение ОВГЗ, которое подтвердило низкий спрос на гособлигации по предлагаемым ставкам. Так, средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 9,28%, а по 3-летним бумагам — 10,46%. Минфин привлек в бюджет всего 986,5 млн гривен, что даже меньше результатов предыдущего аукциона, проведенного 1 сентября.

«В то же время, на вторичном рынке предлагаемые бумаги можно купить с более высокой доходностью», - отметил Шевчишин.

В то же время он отметил, что рекордное увеличение золотовалютных резервов Украины по итогам августа этого года, когда они выросли до 29,05 млрд. долларов, стало благоприятной новостью для рынка.

Шевчишин также отметил, что еще одни позитивным фактором для курса гривны станет обвал цен на нефть на мировых рынках. Это сделает ее более дешевой для Украины.

Аналитик также рассказал, какого курса стоит ждать украинцам в ближайшее время.

«Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться на отметках 27,7-27,9 гривны за доллар», - заявил он.

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