Курс валют в Украине 9 сентября удивит украинцев новыми переменами

Как передает Politeka.net, свежий прогноз на среду появился на официальном сайте Национального банка Украины. Согласно прогнозу, доллар резко вырастет в цене, а евро, наоборот, немного просядет.

Так, 1 доллар 9 сентября будут продавать за 27,8 гривен, в то время, как днем раньше его можно было купить за 27,75 гривен.

Евро будет стоить 32,79 гривен, в то время как 8 сентября 1 евро продавали за 32,8 гривен.

Стоит отметить, что постепенное подорожание доллара ожидаемо. Об этом говорили многие эксперты. Кроме этого, как мы писали ранее, сам премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал проседание курса до 28 гривен за доллар. Впрочем, по мнению главы правительства, ниже этой отметки доллар в 2020 году не опустится. Не отразятся на курсе и долги, которые Украина должна возвращать.

А вот на следующий год курс может просесть до 29 гривен за доллар. Именно такой показатель планируют закладывать в бюджет на 2021 год.

Добавим, что украинцы стали чаще продавать доллары, чем покупать валюту. Об этом свидетельствует статистика за август. Несомтря на это, последние три недели доллар постепенно дорожает.

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