Много звезд решаются на маммопластику, однако не у всех них сразу видны результаты

Давайте познакомимся со звездами, которые увеличили грудь, но смотрятся при этом очень естественно, передает Politeka.net.

Бывшая модель "Victoria's Secret", телеведущая Хайди Клум решилась на пластику после рождения четырех детей. Звезда сделала операцию в 2018 году, а результаты не бросаются в глаза. Красотка скорректировала форму и увеличила бюст до четвертого размера.

Американская актриса, бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко, Хайден Панеттьери, увеличивала грудь постепенно. Артистка два раза делала операции, но пока не признается, что обращалась к хирургу.

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Актриса Дженнифер Энистон увеличила себе грудь до второго размера. По слухам, красотка решилась на пластику после расставания с Брэдом Питтом. Однако это неправда, ведь звезда сделала операцию после 40 лет.

Прекрасная актриса Николь Кидман обратилась к хирургам после кормления грудью. Знаменитость скорректировала и увеличила бюст на один размер. Работа врача не бросается в глаза.

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Известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову также подозревают в увеличении груди. По словам хирургов это видно по медиальным и внутренним квадрантам молочных желез. Однако артистка отрицает свой поход на пластику.

Напомним, Хайди Клум устроила невероятную съемку под водой. Видео появилось у красотки в Инстаграм. Звезда надела костюм русалки и улеглась в ванную. У нее был чешуйчатый топ и хвост. Ножки модели стянуты хвостом, а верхняя часть тела осталась практически обнаженной.

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