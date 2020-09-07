Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась самым ярким образом из своего нового клипа
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у артистки в Инстаграм. Каменских пленила невероятной роскошью снимка. Красотка была одета в невероятное красное платье с декольте до пояса и пышными рукавами. Волосы Каменских были аккуратно уложены, в руках у нее красовался букет колосков пшеницы. Особой изюминкой образа стала длинная коса, как у Рапунцель.
«Влюблена в этот сказочный образ от #ahuevo. Он полностью отображает горячую смесь мексиканской и украинской культур», - подписала снимок звезда.
За полчаса пост певицы собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Вау», «На Дженнифер Лопес здесь похожа», «Настоящая украинская женщина», «Шикарная», «Богиня», «Очень красивая», «Невероятная», «Королева», «Огнище», «Я тоже влюблена в этот образ», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что муж Каменских, украинский продюсер и исполнитель Потап, оставил массу сердечек под фото жены.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала сразу несколько лучших образов, используемых для съемок #ahuevo. В новом клипе Каменских показала зажигательные танцы, устроила феерию с коллегами и преподнесла необычное сочетание мексиканского колорита с украинскими образами.
Напомним, что радостная Каменских устроила себе горячий вечерок с текилой, удивив дерзким фото: «Настя в запое».
А еще Politeka писала, что сияющая от счастья Каменских показала, как подросли их с Потапом малыши: "Лапусики".
Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Каменских пошалила с потным незнакомцем, горячие кадры: «Куда смотрит Потап?».