Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась самым ярким образом из своего нового клипа

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у артистки в Инстаграм. Каменских пленила невероятной роскошью снимка. Красотка была одета в невероятное красное платье с декольте до пояса и пышными рукавами. Волосы Каменских были аккуратно уложены, в руках у нее красовался букет колосков пшеницы. Особой изюминкой образа стала длинная коса, как у Рапунцель.

«Влюблена в этот сказочный образ от #ahuevo. Он полностью отображает горячую смесь мексиканской и украинской культур», - подписала снимок звезда.

За полчаса пост певицы собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау», «На Дженнифер Лопес здесь похожа», «Настоящая украинская женщина», «Шикарная», «Богиня», «Очень красивая», «Невероятная», «Королева», «Огнище», «Я тоже влюблена в этот образ», - пишут пользователи сети.

Отметим, что муж Каменских, украинский продюсер и исполнитель Потап, оставил массу сердечек под фото жены.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала сразу несколько лучших образов, используемых для съемок #ahuevo. В новом клипе Каменских показала зажигательные танцы, устроила феерию с коллегами и преподнесла необычное сочетание мексиканского колорита с украинскими образами.

Напомним, что радостная Каменских устроила себе горячий вечерок с текилой, удивив дерзким фото: «Настя в запое».

А еще Politeka писала, что сияющая от счастья Каменских показала, как подросли их с Потапом малыши: "Лапусики".

Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Каменских пошалила с потным незнакомцем, горячие кадры: «Куда смотрит Потап?».