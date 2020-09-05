В ПриватБанке начали блокировать карты украинцев

Об этом сообщил недовольный клиент на портале Минфин.

По его словам,

"Утром 3 сентября при попытке снять деньги с банкомата на его экране прочитал сообщение о блокировке карты и необходимости пройти актуализацию в любом отделении Приват Банка. Как говорится, нет вопросов.", - рассказал клиент.

Со своей проблемой он обратился в ближайшее отделение ПриватБанка.



"Подождал пока освободится специалист. Описал проблему. (к стати карте всего 4 месяца). На планшете сверили информацию, сфотографировали и в маске и без, и с очками и без них. Данные актуализированы. УРА. Пошли проверять к банкомату. Как бы не так. Снять не возможно, так как карта заблокирована и необходимо пройти актуализацию в любом отделении Приват Банка. Получить через кассу также нельзя. ", - пожаловался мужчина.

В техподдержке его заверили, что проблема решится за 24 часа, но по истечению этого срока ничего не изменилось.

"Звоню на номер 3700, дожидаюсь ответа оператора. Объясняю свою проблему, оставляю заявку. В ответ клятвенное обещание что специалисты уже занимаются и к концу дня блокировка будет снята. 15,30 звонок от оператора колл-центра с информацией о невозможности разблокировать мою карту сегодня, но 7 сентября в понедельник они устранят системную ошибку и моя карта снова станет «рабочей». На вопрос что мне делать сейчас без МОИХ финансов только извинения", - отметил мужчина.



Сотрудники банка пообещали решить проблему в ближайшее время.

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