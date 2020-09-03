Украинцы пожаловались на то, что не могут получить свои деньги из-за ПриватБанка

Негативные отзывы на работу банка появились на сайте Минфин, сообщает Politeka.net.

Так, один из клиентов банка рассказал о том, как кассир перепутал счет для перевода денег, в результате чего он теперь не может вернуть свои средства.

«Обслуживаюсь в привате еще и как ФОП. Сделал проплату через кассу банка, большую сумму членских взносов, вместо указанного счета ЖБК кассир по неизвестным миру причинам проплатила эту сумму на мой счет ФОП! Теперь попал на комиссию и налоги (около 10 000грн) попадаю на просрочку по членским взносам. Кто мне все компенсирует? Третий день пытаюсь вернуть деньги…», - возмутился украинец.

Представители банка, в свою очередь, пообещали разобраться в этой ситуации.

Столкнулся с проблемой и другой клиент ПриватБанка. Так, украинец рассказал, что ему нужно было отправить перевод с карты на карту в валюте, но банк ответил, что переводы между 3 лицами в валюте запрещены, если не подтвердить родство. Когда банку были предоставлены соответствующие подтверждения, украинцу написали, что перевод будет осуществлен в течении суток.

«6 раз была продана заявка на перевод и 6 раз один и тот же ответ. Неоднократно обращались в банк, они не чем не могут помочь, всегда одна отписка что система заблокировала перевод, создают новую заявку, и так уже 3 недели», - пожаловался клиент банка.

В ответ на его жалобу в банке сообщили, что этот вопрос уже рассматривают специалисты.

Напомним, счета в ПриватБанке опустошают и деньги могут не вернуть, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, банки начнут работать по новым правилам, в НБУ раскрыли детали: что будет со счетами украинцев.

Также Politeka писала, что новая компенсация на счета ПриватБанка, появилось разъяснение.