Украинцы не могут получить доступ к онлайн-банкингу

Об этом пишет Politeka.net.

С утра в социальных сетях начали появляться жалобы от клиентов государственного ПриватБанка, которые не могут зайти в свои личные кабинеты в онлайн-банкинге.

Более того, со сбоями работает официальный портал банковского учреждения.

Некоторые украинцы столкнулись с проблемами при попытке войни в онлайн-банкинг через смартфон. Но были и такие, которые жаловались на сбой в работе ПриватБанка при попытке авторизироваться через компьютер.

В пресс-службе государственного ПриватБанка уверяют, что сбой произошел всего на несколько минут, после его ликвидировали с помощью перезапуска всей системы, передает Обозреватель.

Но в национализированном банке не смогли внятно ответить, почему украинцы до сих пор не могут авторизироваться в онлайн-банкинге, и почему приложение для смартфона не у всех запускается.

Украинцы, в свою очередь, продолжают жаловаться на отвратительный сервис ПриватБанка.

По словам клиента, банк без оснований загнал его карту в минус, хотя на ней не установлен интернет-лимит.

"ПриватБанк без каких либо оснований загнал интернет карту с Нулевым балансом в минус. По словам оператора это произошло по запросу внешнего интернет ресурса. Но кредитного лимита то на этой карте нет! И на каком сновании меня, без моего на то разрешения, загоняют в долги, я четкого ответа так и не получил. Только угрозы, что мне будет если не закрою не мой долг. Не связуйтесь с этим банком!", - написал он в негативном отзыве на портале Минфин.

Реакции со стороны банка пока не было, но в комментариях пользователи напомнили клиентку, что ПриватБанк мог списать деньги и загнать карту в минус после проведения овердрафта.

Напомнить, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в Приватбанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, в работе терминалов сбой.